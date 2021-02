Das US-Startup Fisker Inc. hat bis 2025 mehrere Elektroautos für den internationalen Markt angekündigt, als Erstes wird das SUV Ocean eingeführt. Der Gründer und Namensgeber der Firma Henrik Fisker bestätigte nun ein weiteres Fahrzeug, das als zweites Modell starten soll. Während der Ocean gemeinsam mit dem Autozulieferer Magna entsteht, kooperiert Fisker bei dem neuen E-Auto mit dem als Apple-Auftragsfertiger bekannten asiatischen Unternehmen Foxconn.

Bei dem geplanten Fahrzeug mit dem Projektnamen PEAR (Personal Electric Automotive Revolution) handele es sich um ein „bahnbrechendes“ Elektroauto, heißt es in einer Mitteilung von Fisker Inc. Es werde gemeinsam von den beiden Firmen entwickelt, die Fertigung übernehme anschließend Foxconn. Jährlich sollen über 250.000 Einheiten für den Weltmarkt produziert werden, insbesondere für Nordamerika, Europa, China und Indien. Der Start der Serienproduktion wird für das vierte Quartal 2023 anvisiert.

„Wir haben unsere Firma ins Leben gerufen, um an sämtlichen Konventionen der Automobilindustrie zu rütteln“, sagte Henrik Fisker. Das im Projekt PEAR konzipierte Elektroauto werde „gesellschaftliche Grenzen“ hinter sich lassen und eine Kombination aus neuesten Technologien, gefälligem Design, Innovation und Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Wie bei allen Fahrzeugen der Marke stehe zudem Nachhaltigkeit im Fokus.

Foxconn-Chef Young-way Liu verwies auf die globale, vertikal integrierte Lieferkette und die technischen Kompetenzen seines Unternehmens. Gemeinsam mit Fisker Inc. werde man deren zweites Serien-Elektroauto in nur 24 Monaten zur Produktionsreife bringen, was der Hälfte der sonst in der Autobranche üblichen Zeit entspreche. Der finale Vertragsabschluss dazu soll im zweiten Quartal dieses Jahres erfolgen.

Den mit Magna gebauten Ocean will Fisker Inc. Ende 2022 in Nordamerika auf den Markt bringen, anschließend ist die Expansion nach unter anderem Europa angedacht. Aktuell liegen Unternehmensangaben nach mehr als 12.000 internationale Bestellungen für das Elektro-SUV vor. Die finale Version soll später in diesem Jahr präsentiert werden.

Was genau das jetzt angekündigte zweite Serienmodell von Fisker Inc. und Foxconn für ein Fahrzeug sein wird, bleibt abzuwarten. Eine von Henrik Fisker veröffentlichte Skizze lässt bewusst noch nicht viel erkennen. „Wegen des Grades an für dieses Fahrzeug geplanter Innovation möchte ich das finale Design bis zum letztmöglichen Moment als Überraschung aufheben“, sagte der bekannte dänische Autodesigner. Er merkte an, dass seine neueste Kreation für einige möglicherweise zu futuristisch sein werde.

Henrik Fisker hatte Ende 2020 ein weiteres, „radikales“ Fahrzeug in Aussicht gesteckt – dabei dürfte es sich um das im Projekt PEAR geplante Elektroauto handeln. Zuvor hatte er neben dem Ocean bereits die Sportlimousine EMotion, außerdem einen SUV-Crossover und einen Pickup-Truck versprochen.