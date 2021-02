Das US-Startup Lucid Motors geht an die Börse, um sich frisches Kapital für die Einführung seines ersten und weiterer Elektroautos zu holen. Zunächst bringt das Unternehmen in diesem Jahr die Limousine Air in Nordamerika auf den Markt, anschließend ist das SUV Gravity geplant – beide sollen zeitnah jeweils auch in Europa verkauft werden. Eine weitere Baureihe soll deutlich günstiger als die ersten beiden werden.

An der Spitze von Lucid Motors steht der Ex-Tesla-Ingenieur Peter Rawlinson. Wie sein früherer Arbeitgeber will er nach ersten großen Elektroautos für das Premium-Segment einen erschwinglichen Stromer einführen. „Ich kann es kaum erwarten“, sagte Rawlinson der Nachrichtenagentur Reuters mit Blick auf einen Wettbewerber zu Teslas Mittelklassewagen Model 3.

Vorerst stehe aber weiter der Premium-Markt im Fokus, insbesondere wegen der geringeren Komplexität des Produktionsanlaufs. „Um ein kleineres Auto zu bauen, braucht es mehr Kapital, da man eine größere Fabrik benötigt und mehr Automatisierung“, erklärte Rawlinson. Das von ihm geplante günstigere Mittelklasse-Elektroauto soll erst in einigen Jahren auf den Markt kommen. Experten zufolge könnte das zu spät sein, da nicht nur von Tesla bereits deutlich davor entsprechende E-Mobile angeboten werden.

Rawlinson hatte schon 2019 gesagt, dass seine langfristige Vision ein erschwingliches Elektroauto ist. Damals sprach er von einem Preis von unter 30.000 US-Dollar vor Steuern. Gegenüber Reuters erwähnte er nun ein ehrgeizigeres Ziel, nannte jedoch einen langen Zeithorizont dafür. „Die Welt braucht dringend ein 25.000-Dollar-Auto. Lucid kann das realistisch gesehen nicht in den nächsten acht Jahren schaffen.“ Rawlinson merkte an, dass auch Tesla bisher kein solches Modell im Programm hat. Tesla-Chef Elon Musk will allerdings schon ab 2023 ein Elektroauto für 25.000 Dollar (ca. 20.600 Euro) verkaufen.

Wie kürzlich bekannt wurde, wird der Air erst ab Ende Jahres statt wie angekündigt von diesem Frühjahr an in den USA ausgeliefert. Lucid Motors bietet die Baureihe zunächst in hochpreisigen Versionen für deutlich über 100.000 Dollar an, darunter das reichweitenstärkste Modell für gemäß US-Norm EPA über 830 Kilometer pro Ladung. Ab 2022 soll das Basismodell mit 654 Kilometer Reichweite für unter 80.000 Dollar verfügbar sein. Im Jahr darauf ist der Start des SUV Gravity vorgesehen. Wieder ein Jahr später könnte es dann ein Mittelklasse-Elektroauto zu Preisen deutlich unterhalb der ersten beiden Modelle der Marke geben.

In der Mitteilung zu dem anstehenden Börsengang hatte Lucid Motors bekräftigt, neben Elektroautos auch Technologien und Energiespeichersysteme für andere Unternehmen anbieten zu wollen. Sechs bekannte Autohersteller hätten bereits Kontakt aufgenommen und Interesse an der Technik des Startups geäußert. Zusammen mit einem Partner könnte Lucid Motors schon in drei bis vier Jahren ein 25.000-Dollar-Elektroauto auf die Straßen bringen, sagte Rawlinson.