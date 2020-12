Das US-Unternehmen QuantumScape hat im Dezember Fortschritte bei Batterien mit festem statt flüssigem Elektrolyt mitgeteilt. Insbesondere die Autobranche erhofft sich von solchen Akku-Typen leistungsfähigere Produkte als bisher. Als Investor und Partner von QuantumScape könnte Volkswagen als einer der ersten Hersteller Elektroautos mit Festkörper-Batterien liefern. Zum aktuellen Stand der Planungen gibt es nun neue Details.

Bei Akkus mit Festkörper-Technologie für die Automobilindustrie gilt derzeit Toyota als führend, ab 2025 könnten die Japaner entsprechende Modelle auf den Markt bringen. Doch auch andere Hersteller peilen für Mitte des Jahrzehnts den Einsatz von Batteriezellen mit festem Elektrolyt an, darunter Volkswagen. Automotive News berichtet jetzt, dass die Wolfsburger mithilfe von QuantumScape schon 2024 vorpreschen und anschließend bis zu 80 Prozent mehr Reichweite als bisherige Elektroautos ermöglichen könnten.

Neben insgesamt besserer Leistungsfähigkeit erhoffen sich die Autohersteller von Festkörper-Batterien auch mehr Sicherheit. Bislang ist die Technologie jedoch nicht reif für den Praxiseinsatz, die Produktion in Großserie ist zudem noch eine Herausforderung. QuantumScape will die verbleibenden Probleme lösen und im Erfolgsfall mit Volkswagen eine Batterie-Fabrik bauen, schreibt Automotive News. Die US-Firma visiere zunächst eine jährliche Kapazität von 20 Gigawattstunden (GWh) an. Es würde sich um die nach heutigem Stand zweite Batterie-„Gigafactory“ von Volkswagen handeln, die erste entsteht in Kooperation mit dem schwedischen Akku-Startup Northvolt in Salzgitter. Dort werden ab 2024 die bisher üblichen Lithium-Ionen-Zellen mit flüssigem Elektrolyt gefertigt.

Volkswagen hatte 2018 ein erstes Investment in Höhe von 100 Millionen Dollar in QuantumScape getätigt und ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet. Diesen Sommer teilte Europas größter Autokonzern dann mit, seine Beteiligung mit zusätzlichen 200 Millionen Dollar aufzustocken. Der Anteil an QuantumScape liegt damit Insidern nach bei etwa 20 Prozent.

Mit Blick auf die Produktionsplanung erklärte der Chef und Mitgründer von QuantumScape Jagdeep Singh laut Automotive News bei einer Präsentation diesen Monat, dass für das Joint Venture mit Volkswagen zwei Phasen vorgesehen seien. „Die erste Phase wird ein etwas kleineres Volumen haben, um die 1 GWh, und die zweite Phase wird 20 GWh, was einer Fertigung im Gigafactory-Maßstab entspricht.“ Die ersten Batteriezellen könnten im Jahr 2024 hergestellt werden, bevor zwei Jahre später die Industrialisierung forciert werde. 2028 könnte dann die volle Kapazität erreicht werden.

Volkswagen investiert viele Milliarden in Elektromobilität und will zum führenden Anbieter von Elektroautos werden, klassische Verbrenner spielen langfristig keine zentrale Rolle mehr. Erste moderne Voll-Stromer wie die Volumenmodelle VW ID.3 und ID.4 oder die Sportlimousine Taycan der Konzerntochter Porsche gelten als große Fortschritte, Branchenprimus ist aber weiter E-Auto-Pionier Tesla. Diverse neue Fahrzeuge und Technologien sollen Volkswagen nach vorne bringen, dazu gehören perspektivisch auch Festkörper-Batterien.

„Die Resultate sehen sehr vielversprechend aus“

Bisher hält sich der deutsche Konzern mit konkreten Aussagen zu Zukunftstechnologien noch zurück, der Leiter des Geschäftsfelds Batteriezelle Frank Blome verriet Anfang des Monats jedoch Folgendes: „In unserem deutschen Kompetenzcenter in Salzgitter haben wir erfolgreich verschiedene QuantumScape-Zellen getestet. Die Resultate sehen sehr vielversprechend aus.“ Ein Volkswagen-Sprecher stellte später klar, dass die Tests mit Zellen außerhalb eines Elektroautos durchgeführt wurden.

Bei den Akkus von QuantumScape soll es sich um sogenannte Pouch-Zellen im kompakten Format vergleichbar mit einem Stapel Spielkarten handeln. In größerer Stückzahl zusammengeschaltet könnten die Akkus deutlich über 700 Kilometer Reichweite erlauben, hoffen die Entwickler. Die Ladezeit soll unter 15 Minuten sinken. Zur Einordnung: VWs aktuelle Elektroautos schaffen bis zu 549 Kilometer Reichweite gemäß WLTP-Norm, in der Praxis sind es meist deutlich weniger. Tesla bietet mit bis zu 652 Kilometer nach WLTP aktuell die größte Reichweite. Das Vollladen moderner E-Autos dauert auch an fortschrittlichen Strom-Tankstellen bislang länger als eine Stunde.

Bei Volkswagen ist man zuversichtlich, dass die mit QuantumScape vorangetriebenen neuen Batteriezellen ein Erfolg werden. Basierend auf den jüngsten Testergebnissen gehe das Unternehmen davon aus, dass die Technologie des US-Partners „das Tor für Festkörper-Batterien, die höhere Energiedichte mit Schnellladefähigkeit verbinden, öffnen kann“, so Blome. QuantumScape-Chef Singh will Automotive News zufolge in den nächsten 24 Monaten beweisen, dass seine Akkus mit der für Autos erforderlichen Langlebigkeit und Stabilität zu wettbewerbsfähigen Kosten in Großserie gefertigt werden können.