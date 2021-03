Der bekannte Autodesigner Henrik Fisker treibt sein neues Projekt Fisker Inc. voran, mit dem er bis 2025 mehrere Elektroautos einführen will. Das Startup gab kürzlich bekannt, an die Börse zu gehen. Henrik Fisker stellte zudem ein „bahnbrechendes“ weiteres E-Auto in Aussicht. Die bereits vor einigen Jahren angekündigte Revolution bei Batterien hat er dagegen mittlerweile aufgegeben.

Ursprünglich sollte der 2017 vorgestellte EMotion (abgebildet) das erste Elektroauto von Fisker Inc. werden. Für die Sportlimousine war eine neuartige Batterie mit Festkörper-Technologie vorgesehen. Zwischenzeitlich hieß es, dass der EMotion zunächst mit aktuellen Lithium-Ionen-Akkus starten, später dann feste statt flüssige Elektrolyten in der Fahrbatterie nutzen werde. Dieser Plan wurde nun auf Eis gelegt, wie Henrik Fisker in einem Interview mit dem Tech-Portal The Verge bekannt gab.

„Es handelt sich um die Art Technologie, die man gefühlt zu 90 Prozent fast fertig hat, bis man feststellt, dass die verbleibenden 10 Prozent viel schwieriger sind als die ersten 90“, so Fisker. „Wir haben Festkörper-Batterien zum jetzigen Zeitpunkt komplett aufgegeben, weil wir sie einfach nicht zustandekommen sehen.“

Festkörper-Batterien gelten als sicherer und insgesamt leistungsfähiger, werden aber nicht vor Mitte des Jahrzehnts in Serien-Elektroautos erwartet. Die Technologie ist laut Experten bisher nicht reif für den Praxiseinsatz, außerdem ist die Produktion in großen Stückzahlen noch eine Herausforderung. Henrik Fisker glaubt, dass es mindestens sieben Jahre dauern wird, bis Festkörper-Batterien in Großserie vom Band laufen.

Statt dem EMotion bringt Fisker Inc. nun als Erstes das SUV Ocean auf den Markt. Den Kunden verspricht das Startup ein erschwingliches Elektroauto im gefälligen Design mit alltagstauglicher Reichweite und hohem Nachhaltigkeits-Niveau. Gebaut wird das Modell ab Ende 2022 vom Automobilzulieferer Magna in Europa, der unter anderem auch für Jaguar und Mercedes Autos fertigt.

Henrik Fisker hatte im letzten Jahr auch einen SUV-Crossover und einen Pickup-Truck versprochen. Als zweites Serienmodell ist nach aktuellem Stand aber das kürzlich angekündigte „bahnbrechende“ Elektroauto vorgesehen, das ein Jahr nach dem Ocean starten soll. Dieses Fahrzeug entwickelt und baut Fisker mit dem als Apple-Auftragsfertiger bekannten asiatischen Unternehmen Foxconn. Genaueres zu den weiteren Plänen soll zu einem späteren Zeitpunkt verraten werden.