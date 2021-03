Volkswagen will zum „softwareorientierten Mobilitätsanbieter“ werden. Mit der jetzt vorgestellten Strategie „Accelerate“ stelle man sich frühzeitig und konsequent auf die tiefgreifenden Veränderungen der Automobilindustrie ein, so das Unternehmen. Neben der Elektro-Offensive beschleunige Volkswagen auch die Integration von Software im Fahrzeug und das digitale Kundenerlebnis.

Mit datenbasierten Geschäftsmodellen werde Volkswagen neue Kundengruppen ansprechen und zusätzliche Erlösquellen erschließen. Zudem wolle man das autonome Fahren noch in dieser Dekade für viele Menschen verfügbar machen. „Die E-Mobilität war nur der Anfang, die echte Disruption steht noch bevor. Mit Accelerate erhöhen wir das Tempo auf dem Weg in die digitale Zukunft“, sagte Volkswagen-CEO Ralf Brandstätter. „Wir werden Volkswagen in den kommenden Jahren so stark verändern wie nie zuvor.“

Mit der Strategie „Transform 2025+“ hatte Volkswagen 2016 seine Transformation und eine große E-Offensive eingeleitet. Mit Accelerate wollen sich die Wolfsburger nun zur „begehrenswertesten Marke für nachhaltige Mobilität“ wandeln.

Software-Integration als Kernkompetenz

Mit seinem Volumen sorge Volkswagen für die notwendige Skalierung der Software im Konzern. Software-Integration in das Fahrzeug und das digitale Kundenerlebnis würden zur Kernkompetenz des Unternehmens, das hierzu federführend ein kundenorientiertes digitale Ökosystem entwickele. Die Elektroauto-Familie ID. dient dabei als Vorreiter. Dazu hat Volkswagen die Projekteinheit ID.Digital gegründet, die ab Sommer 2021 im 12-Wochen-Rhythmus Updates „over the air“ bereitstellen wird. Das Auto soll so über den Lebenszyklus aktuell bleiben und durch neue Funktionen verbessert werden.

„Geschäftsmodell 2.0“: neue Kunden & zusätzliche Erlösquellen

Durch die Weiterentwicklung des Automobils zum softwarebasierten Produkt schaffe Volkswagen die Voraussetzungen für neue, datenbasierte Geschäftsmodelle. Einstiegshürden in die individuelle Mobilität sollen sinken, bei gleichzeitig „sehr attraktiven Nutzungspaketen“ für die Kunden. So will das Unternehmen zusätzliche Erlöse in der Nutzungsphase generieren – für Lade- und Energiedienstleistungen, für softwarebasierte Funktionen, die der Kunde je nach Bedarf buchen kann, oder auch für das automatisierte Fahren.

Auch bei der Angebotsstruktur will Volkswagen die Komplexität reduzieren: Künftige Fahrzeuggenerationen sollen mit erheblich weniger Varianten produziert werden. Die individuelle Konfiguration wird nicht mehr über die Hardware beim Kauf festgelegt. Das Auto hat quasi alles bereits an Bord und der Kunde kann gewünschte Funktionen „on demand“ digital im Auto hinzubuchen. Die Komplexität in der Fertigung soll dadurch deutlich abnehmen.

Bis 2025 will Volkswagen rund 16 Milliarden Euro in die Zukunftsthemen E-Mobilität, Hybridisierung und Digitalisierung investieren. Um dies schultern zu können, arbeite man mit Accelerate weiter an Effizienz. Die angestrebte operative Marge von mindestens sechs Prozent soll bis zum Jahr 2023 erreicht und darüber hinaus abgesichert werden. Die Fixkosten will Volkswagen bis 2023 um fünf Prozent senken, die Produktivität der Werke um fünf Prozent jährlich steigern und die Materialkosten um sieben Prozent optimieren.

Schnellerer Ausbau der E-Mobilität

Seine weltweite E-Offensive will Volkswagen noch einmal beschleunigen: Bis 2030 soll der Anteil reiner E-Autos am Absatz in Europa auf über 70 Prozent steigen, eine Verdoppelung gegenüber der bisherigen Planung von 35 Prozent. In den USA und China peilt das Unternehmen im selben Zeitraum einen E-Anteil von mehr als 50 Prozent an. Dazu soll jedes Jahr mindestens ein neues Batterie-Modell eingeführt werden. Den Anfang macht in der ersten Hälfte 2021 das allradgetriebene SUV ID.4 GTX, gefolgt in der zweiten Jahreshälfte vom SUV-Coupe ID.5. Im Herbst kommt mit dem ID.6 X / Cross ein siebensitziges Elektro-SUV für den chinesischen Markt.

Ein Elektroauto unterhalb des ID.3 mit einem Einstiegspreis ab 20.000 Euro will Volkswagen 2025 bringen. Der E-Antriebs-Baukasten MEB soll kontinuierlich in den Bereichen Beschleunigung, Ladeleistung und Reichweite optimiert werden. „Auch bei der nächsten Generation eines leistungsfähigen, vollelektrischen Baukastens für Flachfahrzeuge, der Scalable Systems Plattform, wird Volkswagen seine Stärken als Plattform-Champion ausspielen. Ersteinsatz: 2026 im Leuchtturmprojekt des Unternehmens, Trinity“, heißt es.

Parallel zur beschleunigten E-Offensive will Volkswagen seine Verbrenner-Flotte weiterentwickeln. Alle Kernmodelle wie Golf, Tiguan, Passat, Tayron und T-Roc sollen noch einmal einen Nachfolger bekommen. Brandstätter: „Wir brauchen den Verbrenner noch auf bestimmte Zeit, aber so effizient wie möglich. Deshalb bekommt die nächste Generation unserer Kernprodukte – die allesamt Weltmodelle sind – auch die neuste Generation der Plug-in-Hybrid-Technik, mit bis zu 100 Kilometern elektrischer Reichweite.“

„Trinity“ soll autonomes Fahren in die Breite bringen

All das, was sich Volkswagen für die Zukunft vorgenommen habe, werde im Jahr 2026 erstmals in einem Fahrzeug für die Kunden erlebbar. Das im Projekt „Trinity“ entstehende Elektroauto werde in dreifacher Hinsicht neue Standards setzen: technologisch, beim Geschäftsmodell 2.0 und bei neuen Produktionsansätzen im Stammwerk Wolfsburg. Trinity soll von Beginn an automatisiertes Fahren mit Level 2+ ermöglichen und perspektivisch Level 4. „Trinity wird für unsere Kunden eine Art Zeitmaschine, die ihnen Zeit schenkt und Stress erspart. Diese Technologie darf nicht zum Privileg einiger weniger werden, darum machen wir sie durch unsere Skalierung für viele Menschen erreichbar“, so Brandstätter.

Mit heute rund sechs Millionen verkauften Fahrzeugen pro Jahr bringe Volkswagen die nötigen Volumina mit, um das in der Entwicklung anspruchsvolle autonome Fahren zu skalieren und weltweit auszurollen. Dazu werde das Unternehmen beginnend mit Trinity ab 2026 federführend im Konzern über die vernetzte Fahrzeugflotte hinweg ein neuronales Netz aufbauen. Darüber sollen Fahrzeuge zukünftig kontinuierlich Daten austauschen – etwa zur Verkehrslage, Hindernissen oder Unfällen. Damit schaffe Volkswagen ein selbstlernendes System mit Millionen Fahrzeugen, von dem Kunden aller Konzernmarken profitieren.

Brandstätter: „Volkswagen wird sich von Grund auf verändern. Wir werden nicht nur für klimafreundliche E-Mobilität stehen, sondern vor allem auch für faszinierende digitale Kundenerlebnisse, für neue Geschäftsmodelle und das autonome Fahren für Viele. In den vergangenen Jahren haben wir uns eine starke Ausgangsbasis erarbeitet. Mit Accelerate geben wir der Digitalisierung jetzt einen weiteren Schub.“