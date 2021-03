Der eigenen Angaben nach größte konzernunabhängige Carsharing-Anbieter Miles erweitert sein Portfolio und bietet künftig auch Elektroautos zur flexiblen Miete. Dazu finden sich bei dem nach Kilometern abrechnenden Carsharer ab sofort 150 VW ID.3 in der Fahrzeugflotte. Der Preis pro Kilometer beträgt wie bei allen Pkw 89 Cent pro Kilometer.

„Um sich als holistisches und nachhaltiges Carsharing-Unternehmen aufzustellen, gehört es für uns dazu, Elektromobilität anzubieten und den Ausbau zu fördern. Wir freuen uns sehr, dass wir die ersten Elektrofahrzeuge in die Flotte aufnehmen und damit in Hamburg und Berlin an den Start gehen“, so Miles-Chef Oliver Mackprang.

Miles hat vor Kurzem verkündet, als einziges Carsharing-Unternehmen in Deutschland im Jahr 2020 die Profitabilität erreicht zu haben: Der Umsatz habe bei 20 Millionen Euro gelegen und sich damit im Vergleich zum Vorjahr vervierfacht. Für 2021 sei ein weiterer Ausbau der Geschäftsgebiete und Flotte geplant, auch weitere elektrische Pkw könnten hinzukommen.

„Wir stehen einer Expansion von Elektrofahrzeugen positiv gegenüber. Die Grundvoraussetzungen müssen jedoch stimmen. Das heißt, dass wir als Unternehmen nicht nur einen ökologisch nachhaltigen Schritt gehen, sondern dabei auch wirtschaftlich nachhaltig handeln müssen. Hier sind wir auf eine kooperative Zusammenarbeit mit den Städten angewiesen“, sagt Mackprang.

Miles hat den ID.3 mit mittelgroßem Batteriepaket eingeflottet, vollständig geladen sind damit offiziell 420 Kilometer möglich. 120 der insgesamt 150 VW-Stromer werden in Hamburg verfügbar sein, die restlichen Fahrzeuge in Berlin. Grund für die Standortwahl ist laut Miles, dass Hamburg Elektromobilität stärker fördert. So dürften in der Hansestadt elektrische Carsharing-Fahrzeuge im öffentlichen Parkraum kostenfrei parken. In Berlin sei das Parken nur während des Ladevorgangs kostenfrei.

Des Weiteren sei die Ladeinfrastruktur in Hamburg fortgeschrittener. Dieser Unterschied mache sich verglichen zur Einwohnerzahl und der Fläche, innerhalb der Carsharing verfügbar ist, deutlich bemerkbar. Hinzu komme, dass die Ladepunkte in Hamburg hauptsächlich von der Stadt betrieben werden und weniger von Privatanbietern, wie beispielsweise in der Hauptstadt. Das schlage sich in den Preisen für den Ladevorgang nieder.