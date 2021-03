Tesla hat 2012 in den USA mit der Installation von „Supercharger“-Stationen begonnen, seitdem entstehen in vielen weiteren Ländern Standorte mit den firmeneigenen Schnellladestationen. Das Netz an Strom-Tankstellen gilt als zentraler Erfolgsfaktor des US-Elektroautobauers. In Europa gibt es inzwischen über 6000 Supercharger-Ladeplätze.

Mit seit Kurzem 6039 Superchargern an 601 Standorten habe man einen weiteren Meilenstein beim Ausbau des Schnellladenetzes in Europa erreicht, so Tesla in einer Mitteilung. Der erste Supercharger außerhalb des Heimatmarktes wurde mit Eintreffen der Limousine Model S im Jahr 2013 in Norwegen errichtet. Zum Marktstart des großen SUV Model X drei Jahre später standen Kunden in Europa laut Tesla 1267 Supercharger zur Verfügung. Bei den ersten Auslieferungen des Kompaktwagens Model 3 2019 seien es dann schon 3711 Supercharger gewesen.

In den vergangenen zwei Jahren wurden nach Angaben von Tesla 2,4 Milliarden Kilometer elektrische Reichweite an Superchargern geladen. Heute fänden sich die rot-weißen Säulen in 27 Ländern in Europa, einschließlich der jüngsten Expansion nach Athen, Griechenland. In Deutschland betreibe Tesla aktuell über 850 Supercharger an 84 Standorten. Weltweit gibt es dem offiziellen Verzeichnis zufolge derzeit 2000 Supercharger-Stationen mit mehr als 20.000 Ladesäulen.

Die durchschnittliche Größe eines Schnelllade-Standorts von Tesla lag zu Beginn bei rund sieben Superchargern. In den letzten Jahren wuchs diese Zahl mit der zunehmenden Größe des Kundenstamms. Heute umfasst der größte Standort in Europa in Nebbenes in Norwegen 44 Supercharger, gefolgt von Rygge und Liertoppen (beide ebenfalls Norwegen) mit 42 und 40 Ladesäulen. Auch in Deutschland betreibt Tesla einen der größten Supercharger-Standorte Europas: In Oberhonnefeld südöstlich der Region Köln-Bonn finden Kunden 40 Schnellladesäulen.

Die Spitzenleistung der aktuell europaweit am weitesten verbreiteten Supercharger der Generation „V2“ wurde mittlerweile auf 150 kW erhöht. Mit den neuen, bis zu 250 kW leistenden „V3“-Superchargern wurde die Ladegeschwindigkeit auf bis zu 1600 Kilometer pro Stunde weiter gesteigert. Das Model 3 kann so in der Spitze 120 Kilometer Reichweite in 5 Minuten in die Akkus pressen.