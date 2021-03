Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) hat bei seiner Jahrespressekonferenz ein Update zu den weiteren Plänen veröffentlicht: Man treibe im Rahmen der Strategie GRIP2025+ die Transformation des Unternehmens voran und wolle mittelfristig wieder deutlich wachsen. Analog zur Pkw-Sparte elektrifiziert Volkswagen seine Nutzfahrzeuge. Teil der GRIP-Strategie sind auch Aktivitäten rund um zukünftige Mobilitätsdienste und die Entwicklung des autonomen Fahrens.

Bei der Entwicklung des autonomen Fahrens übernimmt VWN im Volkswagen-Konzern in Kooperation mit dem US-Startup Argo AI die Führungsrolle. „Unsere Fahrzeuge sind der logische erste Einsatzort für autonome Systeme. Wir gehen davon aus, ab 2025 autonome Systeme von Volkswagen Nutzfahrzeuge im kommerziellen Einsatz zu sehen“, sagte VWN-Chef Carsten Intra. Neue Mobilitätsdienste entwickele man ebenfalls mit Hochdruck. Ein Beispiel sei der in Hamburg und Hannover etablierte Ridepooling-Anbieter MOIA. Als Beispiel für künftige Angebote stellte Intra das Startup Cito vor, das im Sommer 2021 seinen Service starten werde. Cito ist eine digitale Vermittlungsplattform für Kurierdienste.

Die Unternehmensführung hat in der Strategie für die nächsten Jahre Nachhaltigkeitsziele verankert: Man lege dabei einerseits den Fokus auf die Elektrifizierung der Flotte, unter anderem in diesem Jahr mit dem neuen Multivan als Plug-in-Hybrid und ab dem kommenden Jahr mit dem vollelektrischen Kleinbus ID. BUZZ (Titelbild). Andererseits arbeite man an der Reduzierung der Umweltauswirkungen in der Produktion. Hierzu würden unter anderem ein geringerer Energie-, Wasser- oder Lösungsmitteleinsatz sowie die Reduzierung von Abfall und CO2-Emissionen zählen. Bis zum Jahr 2025 werde VWN diese um insgesamt 50 Prozent im Vergleich zu 2010 reduzieren.

Den neuen Multivan will VWN in wenigen Wochen vorstellen, er wird von Beginn an auch in einer teilektrischen Variante angeboten. Er erweitert das Angebot im Van-Segment, der aktuelle T6.1 wird weiterhin als robustes Nutzfahrzeug und Allradler im Programm bleiben. „Das ist ein Paradigmenwechsel in unserer Bulli-Welt. Wir haben ein beliebtes Grundkonzept bedingungslos weiterentwickelt: Komfort und Dimensionen eines Pkw plus Raumangebot und Variabilität eines Vans“, so Intra. 2022 folge dann der ID. BUZZ, als „People Mover“ für den Personentransport und in einer Cargo-Version.

VWN hat 2017 einen ersten Ausblick auf den ID. BUZZ gegeben. Das Konzeptfahrzeug in T6-Größe mit Platz für bis zu acht Personen bezieht seine Energie von einer 111-kWh-Batterie, gemäß der auslaufenden NEFZ-Norm ermöglicht das 600 Kilometer. Für Vortrieb sorgen ein Elektromotor in der Front und einer im Heck. Mit einer Systemleistung von 275 kW (374 PS) geht es in um die fünf Sekunden auf Tempo 100 und weiter bis 160 km/h. Die technische Basis stellt wie bei allen Modellen der ID.-Familie der E-Auto-Baukasten MEB.