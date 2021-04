Ölmultis und Tankstellenbetreiber richten sich vermehrt auf die Elektromobilität aus. Im Fokus stehen dabei derzeit Schnellladestationen für reine Stromer, es entstehen aber auch neue Tankstellen für mit Wasserstoff betriebene Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge. Besitzer entsprechender Modelle können nun in zwei weiteren Regionen in Deutschland an Tankstellen halten.

Die Partner Total, Air Liquide, Linde und H2 Mobility haben in Neuruppin und Saarbrücken Wasserstoff-Tankstellen in Betrieb genommen. Die Station in Saarbrücken ist die erste ihres Bundeslandes und wurde von H2 Mobility errichtet. Mit der von Total gebauten und von H2 Mobility betriebenen Station in Neuruppin sind nun insgesamt 92 Wasserstoff-Tankstellen in Deutschland verfügbar.

Der Tankvorgang bei Wasserstoff-Fahrzeugen ist vergleichbar mit einer Erdgasbetankung. Nach drei bis fünf Minuten Betankungszeit sind Reichweiten von 500 bis 700 Kilometer möglich. Um mit Wasserstoff in Deutschland auftanken zu können, benötigt man die „H2 Mobility Card“.

Total Deutschland beteiligt sich eigenen Angaben nach seit 2002 an Forschungs- und Pilotprojekten zum Aufbau der Wasserstoff-Infrastruktur. Aktuell könnten Wasserstoff-Fahrzeuge hierzulande an 24 Stationen im Netz des französischen Mineralölunternehmens tanken. Die nächste Wasserstoff-Tankstelle entstehe in Freiburg.

Die erste H2-Tankstelle im Saarland steht an der Total-Station Burbacher Str. 50 in Saarbrücken. Sie wurde Ende März in den sogenannten Optimierungsbetrieb genommen und steht ab sofort regulär für Betankungen von Wasserstoff-Pkw zur Verfügung. Die Station in Neuruppin auf einem Autohof an der B167 hat schon Ende 2020 den Optimierungsbetrieb gestartet. Wasserstoff wird in Kilogramm abgerechnet. Ein Kilogramm reicht für eine Fahrt von ungefähr 100 Kilometern und kostet in ganz Deutschland derzeit 9,50 Euro.

Die Wasserstoff-Tankstellen in Saarbrücken und Neuruppin wurden im Nationalen Innovationsprogramm durch das Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur gefördert.