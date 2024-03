H2 Mobility macht drei Wasserstoff-Tankstellen dicht

Das Netz an öffentlichen Wasserstofftankstellen in Deutschland ist noch klein. Von den bestehenden Standorten werden nun einige geschlossen.

In Koblenz werde zum 1. April die einzige öffentliche H2-Tankstelle für Wasserstoffautos im gesamten Bundesland dicht gemacht – offenbar, weil sich der Betrieb nicht lohnt, berichtet Electrive. Und in Derching bei Augsburg und in Wuppertal würden laut der Website des Betreibers H2 Mobility zum 1.4. beziehungsweise zum 1.6. die Wasserstofftankstellen dauerhaft vom Netz genommen.

Bei allen drei Standorten ist laut dem Portal ein „wichtiger Hinweis“ zu finden. Im Falle von Koblenz laute dieser: „Diese Tankstelle wird zum 01.04.2024 dauerhaft vom Netz genommen. Wir errichten zukünftig neue Stationen und rüsten bestehende Tankstellen nach. Ausgewählte Standorte werden stillgelegt und dabei möglichst viele Anlagenkomponenten wiederverwertet. Mit diesen Maßnahmen schaffen wir die Voraussetzung für ein modernes, leistungsfähiges H2-Tankstellennetz der Zukunft. Wir wünschen Ihnen weiterhin gute und sichere Fahrt. Ihr H2 Mobility Team“.

Die Koblenzer Tankstelle wurde im Herbst 2017 als „Leuchtturmprojekt in Rheinland-Pfalz“ eröffnet, damals als dritte Wasserstoff-Tankstelle in Deutschland. Der Standort wurde mit rund 900.000 Euro vom Bund gefördert.

Mit dem Wegfall der Wasserstoff-Station in Wuppertal auf dem Gelände einer Shell-Tankstelle entsteht nur eine kleine Lücke, weitere Stationen befinden sich in Düsseldorf, Ratingen, Duisburg, Mülheim an der Ruhr, Essen, Herten und Kamen. Der Wegfall des Standorts Koblenz ist für lokale Nutzer von Wasserstofffahrzeugen relevanter. Dazu Electrive: „An der A61 befindet sich die nächste Station in Mönchengladbach oder mit einem Umweg über die A565 in Bonn. Im Süden ist an der A61 bis zum Dreieck Hockenheim keine einzige H2-Tankstelle in Betrieb, über Umwege wäre etwa Wiesbaden zu erreichen. Die von Koblenz aus nächstgelegene H2-Tankstelle befindet sich im hessischen Limburg an der Lahn.“

Und im Falle von Derching gibt es ab Sommer zwischen Ulm und München keine weitere Wasserstofftankstelle. Für lokale Nutzer der drei Standorte werden damit künftig teils große Umwege nötig, um ihr Fahrzeug mit Wasserstoff zu betanken.

Für Koblenz gibt es offenbar noch Hoffnung: „Der Weiterbetrieb des Standorts in Koblenz ist nach eingehender Prüfung durch unser Haus nach aktuellem Stand leider nicht möglich. Sollten Bemühungen lokaler Akteure zum Fortbestand dieser Tankstelle aus- oder ohne Erfolg bleiben, wird diese Station leider zum 1. April vom Netz genommen“, teilte H2 Mobility dem SWR mit.

Europa verfügte zum Jahresende 2023 laut einer Auswertung über 265 Wasserstofftankstellen, davon 105 in Deutschland.