In der Türkei entsteht auf Betreiben der Regierung von Recep Tayyip Erdoğan der neue Autohersteller Togg. Der erste Pkw des Landes soll ein Elektroauto werden, mehrere weitere strombetriebene Baureihen sind geplant. Der Vorstandsvorsitzende von Togg Mehmet Gürcan Karakaş arbeitete viele Jahre beim deutschen Autozulieferer Bosch, zuletzt als Bereichsvorstand Electrical Drives. Karakaş informierte kürzlich die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) über den aktuellen Stand des Projekts.

Am Standort der Produktion in der Provinz Bursa in der Westtürkei sollen trotz der Corona-Pandemie „Ende 2022, im letzten Quartal“, die ersten Elektroautos von den Bändern rollen, sagte Karakaş im Gespräch mit der FAZ in der Firmenzentrale in Bilişim Vadisi vor den Toren Istanbuls. Er wolle nicht nur Autos bauen, sondern „Smart Devices“, also eine Art Handy auf vier Rädern.

Dass er und sein wachsendes Team keine Erfahrung im Autobau haben, sieht der Togg-Chef als Vorteil an. „Es ist viel, viel einfacher als in einem herkömmlichen Unternehmen, sich auf die Aufgabe zu konzentrieren.“ Denn da müsse man sich nicht mit dem Ballast einer jahrzehntelang gewachsenen Organisation mit allen Routinen und Widerständen auseinandersetzen. So könne Togg viel leichter mit den besten Start-ups zusammenarbeiten. „Auf Augenhöhe“, betonte der 1965 geborene Karakaş.

Einen Ausblick auf die ersten Modelle hat Togg Ende 2019 gegeben. Damals wurde bei einer Veranstaltung in der Türkei der frühe Prototyp eines Mittelklasse-SUV gezeigt, außerdem das Konzept für eine Limousine. Bei beiden Fahrzeugen hat Togg mit dem italienischen Designstudio Pininfarina zusammengearbeitet. Darüber hinaus sind ein kleineres SUV und ein Kompaktwagen sowie ein Minivan vorgesehen.

Die Serienfahrzeuge werden laut der FAZ-Redaktion etwas kantiger, ein durchgehendes Leuchtband ziere das Heck, die Frontpartie des SUV mit hochgezogenem Kühlergrill sei „dynamisch“, sagte Karakaş. Ein durchgängiger Bildschirm unter der Windschutzscheibe soll Fahrinformationen liefern, vor allem aber für Nachrichten und Unterhaltung dienen. Das Ziel von Togg sei, das mobile Etwas auf vier Rädern vom Nutzer aus zu denken, erklärte Karakaş. Dazu habe das Unternehmen ausführlich künftige Kunden befragt.

Das Konsortium hinter Togg vereint große türkische Unternehmen: den Mischkonzern Anadolu, den Telekomanbieter Turkcell, den Nutzfahrzeughersteller BMC, den TV-Geräteproduzent Zorlu und die Istanbuler Kök Group, sie halten je 19 Prozent. Auch die türkische Industrie- und Handelskammer ist an Bord. Hinzu kommt die Unterstützung der Regierung, sie hat laut Presseberichten unter anderem die Abnahme von 30.000 Fahrzeugen zugesagt. Steuervergünstigungen wie die im Februar auf 60 Prozent des Einfuhrpreises erhöhten Zölle auf Elektroautos halten die Konkurrenz auf dem Heimatmarkt auf Abstand. Das Areal für die neue Fabrik gab es kostenfrei.

Die Elektroautos von Togg sollen je nach Modell und eingesetzter Batterie 300 bis über 500 Kilometer Reichweite mit einer Ladung ermöglichen. Die Fabrik in Bursa wird für eine jährliche Kapazität von 175.000 Fahrzeugen ausgelegt. Karakaş hat angekündigt, dass der Standort bis 2030 fünf verschiedene Baureihen produzieren wird. Die meisten Komponenten sollen in der Türkei gefertigt werden. Ihr Anteil soll zum Produktionsbeginn mindestens 51 Prozent sein, später mehr. Auch eine eigene Fertigung von Batteriezellen ist im Gespräch, zunächst kommen die Akkus aber aus dem neuen Bitterfelder Werk des chinesischen Lieferanten Farasis.

Verkauft werden die Togg-Elektroautos ab 2023 zuerst in der Türkei, ursprünglich war der Marktstart für 2022 vorgesehen. Die geplante Expansion nach Zentraleuropa soll frühestens 2024 beginnen. „Die ersten 18 Monate werden wir im Land bleiben“, erklärte Karakaş. Zu den mutmaßlichen 25.000 Euro Kaufpreis sagte er nur, dass man sich am Wettbewerb orientiere und es zu früh für einen konkreten Betrag sei.