Hyundai und die Konzernschwester Kia wollen sich mit Milliardeninvestitionen unter den führenden Anbietern der zukünftigen Mobilität etablieren. Im Fokus der südkoreanischen Marken stehen neue, moderne Elektroautos – zwei davon sind in einem Video erstmals nebeneinander zu sehen.

Im März gab Hyundai bekannt, unter der Bezeichnung „E-Pit“ in Südkorea ein eigenes Schnellladenetz aufzubauen. In dem obigen kurzen Promo-Clip für das neue Angebot zeigt die Autogruppe ihre beiden neuen Vorzeige-Stromer Hyundai Ioniq 5 und Kia EV6 beim Laden. Beide basieren auf der neu entwickelten Elektroauto-Architektur „Electric Global Modular Platform“ (E-GMP). In dem Video ist zu sehen, dass die Marken die Plattform für ganz eigene neue Designs nutzen. Sie bieten zudem verschiedene Antriebskonfigurationen an.

Der Hyundai Ioniq 5 ist das erste Modell der neuen Submarke Ioniq, unter der die Südkoreaner bis 2024 zwei weitere neue Elektro-Modelle auf der E-GMP präsentieren wollen. Die Preise beginnen bei 41.900 Euro, der Marktstart ist im Frühsommer 2021 geplant.

Je nach Leistungsstufe stehen beim Ioniq 5 bis zu zwei E-Motoren, Heck- oder Allradantrieb zur Verfügung. Zusätzlich besteht die Wahl zwischen einer 58 kWh oder einer 72,6 kWh großen Lithium-Ionen-Batterie. Alle Varianten fahren bis zu 185 km/h schnell, die Reichweite mit einer Ladung beträgt je nach Version bis zu 480 Kilometer gemäß WLTP-Norm. Die Top-Motorisierung besteht aus einem Heckmotor und einem Frontmotor mit einer Systemleistung von 225 kW (305 PS) für eine Beschleunigung von 0 bis 100 km/h in 5,2 Sekunden.

Strom zapfen kann der Ioniq 5 an Ladepunkten mit bis zu 800 Volt. An einer 350-kW-Schnellladesäule soll sich die Hochvoltbatterie in 18 Minuten von 10 auf 80 Prozent ihrer Kapazität füllen. Eine Ladedauer von fünf Minuten soll für eine Reichweite von 100 Kilometern genügen. Auch der Kia EV6 nutzt die E-GMP mit 800-Volt-System. Kunden haben die Wahl zwischen den Modellen EV6, EV6 GT-Line und EV6 GT mit Heck- oder Allradantrieb sowie 58,0-kWh- oder 78,4-kWh-Batterie.

Aufladen lässt sich die Batterie des EV6 in der Spitze wie beim Ioniq 5 in 18 Minuten von 10 auf 80 Prozent. In weniger als viereinhalb Minuten kann Energie für 100 Kilometer Reichweite gezogen werden. Die reichweitenstärkste Ausführung EV6 2WD mit 77,4-kWh-Batterie ermöglicht nach WLTP über 510 Kilometer. Das Top-Modell EV6 GT beschleunigt mit seinem 430 kW (585 PS) starken Allradantrieb in 3,5 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h und weiter bis 260 km/h.