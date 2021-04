Nach dem demnächst nach Europa kommenden SUV Mustang Mach-e will Ford weitere reine Stromer einführen, 2030 sollen hier nur noch Elektroautos verkauft werden. Eines davon ist ein für 2023 geplantes Modell auf Basis von VWs E-Antriebs-Baukasten MEB, den Ford als erster Wettbewerber nutzen darf. Autocar will nun Schnappschüsse eines Entwurfs des Fahrzeugs vorliegen haben.

Die von dem britischen Autoportal veröffentlichten Fotos zeigen ein noch größtenteils verdecktes Tonmodell kurz vor oder nach dem Transport auf einem Hänger. Unter der großen blauen Schutzhülle ist nicht viel zu erkennen, die sich abzeichnende kantige Formensprache unterscheidet sich aber erkennbar von der des Mustang Mach-E. Letzterer kommt deutlich runder und im Coupé-Stil daher.

Is this our first look at Ford's upcoming small electric car, which is set to use the VW Group's MEB platform? https://t.co/1sZ4YSvzjE pic.twitter.com/yiYisf92j3 — Autocar (@autocar) April 13, 2021

Die Bilder lassen darauf schließen, dass der noch namenlose Elektro-Ford ähnlich wie das schon verfügbare erste SUV auf MEB – der VW ID.4 – im Kompaktsegment positioniert wird. Autocar vermutet, dass der E-Ford den gleichen Radstand wie der ID.4 aufweisen wird. Auch die Antriebstechnik soll ähnlich ausfallen, das würde Heck- oder Allradantrieb und Batterien für 340 bis 522 Kilometer Reichweite bedeuten. Die Ladegeschwindigkeit soll bis zu 125 kW betragen.

Offizielle Details zu seinem Elektroauto speziell für Europa hat Ford bisher nicht verraten. Bekannt ist lediglich, dass der US-Konzern für die umfassende Elektrifizierung seines Portfolios am Standort Köln eine Milliarde Dollar (ca. 835 Mio. Euro) in die Modernisierung des dortigen Werks investieren will. Die bestehende Automontage soll das erste auf Elektrofahrzeuge spezialisierte Produktionszentrum des Traditionsherstellers in Europa werden. Als erstes Elektroauto soll dort 2023 das kompakte SUV vom Band rollen.

Ein weiterer Batterie-Wagen in Kooperation mit VW wird laut den Kooperationspartnern derzeit geprüft. Die Grundlage würde auch hier die MEB-Plattform stellen. Für das erste Modell wird VW an Ford 600.000 Baukästen einschließlich Akkupacks und weiterer Komponenten liefern, hieß es 2019. Auch das zweite Ford-Elektroauto auf dem MEB dürfte am Standort Köln produziert werden.

Das neue Elektro-Flaggschiff Mustang Mach-E mit eigener Technik will Ford ab diesem Jahr in Deutschland ausliefern, in den USA wird es bereits seit einigen Monaten an Kunden übergeben.