Das niederländische Startup Lightyear will ab Ende dieses Jahres sein Solar-Elektroauto One an europäische Kunden ausliefern. Zunächst sind 946 Exemplare der Limousine mit großer Reichweite in einer 150.000 Euro teuren limitierten Startedition geplant. Lightyear-Chef Lex Hoefsloot bekräftigte kürzlich, in wenigen Jahren deutlich mehr Fahrzeuge herstellen zu wollen. Dazu sind neue Modelle in Arbeit.

Hoefsloot sagte im Gespräch mit Car Magazine, dass Lightyear im Anschluss an den One mit weiteren Solar-Elektroautos expandieren wolle. Diese Fahrzeuge sollen günstiger und für den alltäglichen Gebrauch ausgelegt sein. „Wir wollen bis 2024-2025 zu Modellen für die Großserienfertigung vorankommen und arbeiten gerade daran“, so Hoefsloot. Die Mission des Unternehmens sei saubere Mobilität für alle. Die dazu vorangetriebene Technologie habe das Potenzial, viel energieeffizienter als aktuelle Elektroautos zu sein. Da man mit kleineren Batterien mehr Reichweite erziele, seien zudem günstigere Preise möglich.

Mit seinem Erstlingswerk verspricht Lightyear ein „hocheffizientes“ Elektroauto mit für mehr Reichweite in Teile der Karosserie integrierten Solarzellen. Der 5,05 Meter lange, nur 1,4 Meter hohe One nutzt eine für seine Größe und Reichweite vergleichsweise kompakte Batterie mit 60 kWh Speicherkapazität. Mit einem cw-Wert von 0,20 ist der Fünfsitzer sehr windschnittig. Pro Ladung sollen so über 700 Kilometer gefahren werden können. Mithilfe der kontinuierlich arbeitenden Solartechnik soll sich Energie für bis zu 60 Kilometer pro Tag generieren lassen.

Für den Vortrieb mit vier unabhängig voneinander arbeitenden Elektromotoren in den Radnaben reichen Unternehmensangaben nach 83 Wattstunden pro Kilometer. „Damit sind wir etwa dreimal so effizient wie Autos mit einem herkömmlichen Elektroantrieb“, sagte Hoefsloot dem Magazin Edison. Zur großen Reichweite tragen auch das mit etwa 1300 Kilogramm niedrig gehaltene Gewicht und maßgeschneiderten Reifen von Bridgestone mit geringem Rollwiderstand bei.

Für seine Pläne erhielt Lightyear in diesem Jahr frisches Kapital. In der jüngsten Finanzierungsrunde konnte von dem Startup mit 48 Millionen Dollar (ca. 40 Mio. Euro) der bisher größte Betrag eingesammelt werden. Mit dem Geld will das Unternehmen weiter wachsen und die Einführung des One vorantreiben. Derzeit befinde man sich in der finalen Phase der Auswahl eines Produktionspartners, hieß es kürzlich in einer Mitteilung. Für die geplanten Massenmarkt-Stromer soll in diesem Jahr abermals neues Kapital eingesammelt werden.