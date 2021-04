Tesla hat Ende April die Geschäftszahlen für das erste Quartal 2021 veröffentlicht. Der US-Elektroautobauer konnte einen hohen Umsatz und den siebten Nettogewinn in einem Vierteljahr ausweisen. Vor allem die Mittelklasse-Limousine Model 3 ist weiter gefragt, noch mehr Erfolg erhofft sich Tesla von seinem neuen SUV Model Y. Operativ läuft derzeit aber nicht alles optimal.

In diesem Jahr stehen bei Tesla mehrere Modellanläufe an: das Model Y soll nach der Eröffnung der deutschen „Gigafactory“ nahe Berlin nach den USA und China auch in Europa starten. Nach mehrmonatiger Pause ist zudem die Einführung der neuen Generation der großen Limousine Model S und des Premium-SUV Model X geplant. Es steht zudem die Übergabe der ersten Exemplare des E-Lkw Semi an Kunden an. Mit dem „Cybertruck“ ist zudem ein Pickup-Truck in Arbeit.

Neben dem Model 3 hat bei Tesla derzeit das Model Y Priorität, beide sind für den Großteil der Verkäufe des Unternehmens verantwortlich. Der wichtige europäische Markt soll mit der seit Anfang 2020 in der Brandenburger Gemeinde Grünheide entstehenden ersten Europa-Fabrik bedient werden. Eigentlich wollte Tesla in dem Werk in der Nähe von Berlin in Rekordzeit nach nur anderthalb Jahren Elektroautos in Großserie fertigen, das klappt nun allerdings nicht.

Statt wie geplant diesen Sommer oder möglicherweise sogar früher wird das Model Y hierzulande erst „später 2021“ gebaut, erklärte Tesla in der Präsentation zu seinen aktuellen Quartalszahlen. Nach Informationen des Tagesspiegels werden in der Gigafactory in Grünheide nicht vor Herbst die ersten Autos vom Band rollen können. Laut der Berliner Zeitung werden im laufenden Hauptgenehmigungsverfahren zunächst die Antragsunterlagen erneut ausgelegt. Damit soll das Risiko minimiert werden, dass die Genehmigung der Fabrik angesichts der angekündigten Klage von Umweltverbänden vom Oberverwaltungsgericht kassiert wird. In der Neuauslegung soll zudem der Antrag für die angekündigte Batteriezellen-Fertigung am Standort integriert werden.

„Cybertruck“ nur für die USA, Model S & X kommen später

Wann genau das Model Y aus der deutschen Fabrik rollt, bleibt abzuwarten. Möglicherweise werden zuvor erste Fahrzeuge aus den USA nach Europa gebracht: Bis zum Start der hiesigen Fabrik werde die Zahl der nach Europa importierten Wagen weiter steigen, so Tesla in seinem Quartalsbericht. Ebenfalls noch unklar ist, wie es mit dem Cybertruck weitergeht. Der Pickup-Truck soll früheren Meldungen nach in diesem Jahr in den USA starten, in dem Bericht für Q1 2021 findet sich dazu aber keine konkrete Angabe. Nach Deutschland wird dieses Modell wohl ohnehin nicht kommen, da sein Aufbau den geltenden Vorschriften nicht gerecht wird. Stattdessen könnte es später einen kleineren Pickup speziell für Europa geben.

Zu der neuen Version des Model S teilte Tesla mit, dass sie demnächst in den USA starten werde. Zum Zeitplan für das überarbeitete Model X wurden keine aktuellen Angaben gemacht. Nach Europa werden die außen und innen aufgefrischten Model S und Model X nach aktuellem Stand erst im nächsten Jahr kommen. Eigentlich war der Export der nur in den USA produzierten Fahrzeuge schon für 2021 vorgesehen.

Der elektrische Lkw Semi ist nach mehrmaliger Verzögerung auf Kurs, in diesem Jahr in die Serienproduktion zu gehen. Die Auslieferung des anfangs für 2019 angekündigten großen Nutzfahrzeugs werde 2021 beginnen, so Tesla im Rahmen seiner jüngsten Quartalszahlen. Ob und in welcher Form der Semi auch auf europäische Straßen kommt, ist offen. Tesla nimmt zwar bereits weltweit Bestellungen für den Batterie-Lkw an, wie bei Pkw gelten für Europa aber eigene Zulassungsvorgaben.