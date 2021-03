Lightyear hat frisches Kapital für sein Solar-Elektroauto One erhalten. In der jüngsten Finanzierungsrunde konnten 48 Millionen Dollar (ca. 40 Mio. Euro) und damit der bisher größte Betrag eingesammelt werden, teilte das niederländische Startup mit. Mit dem Geld will das Unternehmen weiter wachsen und die Einführung des One vorantreiben. Die Limousine soll zum Ende des Jahres in einer auf 946 Exemplare limitierten Startedition an erste Kunden in der EU, Norwegen und der Schweiz übergeben werden.

Die Entwickler versprechen mit dem 150.000 Euro teuren One ein „hocheffizientes“ Elektroauto mit für mehr Reichweite in Teile der Karosserie integrierten Solarzellen. Mit einer Ladung sollen über 700 Kilometer gefahren werden können. Mithilfe der kontinuierlich arbeitenden Solartechnik soll sich Sonnenenergie für bis zu 60 Kilometer pro Tag generieren lassen.

Lightyear erprobt seine Solar-Technologie seit Mitte letzten Jahres auch mit einem Kompaktwagen vom Typ Tesla Model 3 sowie einem Kleintransporter des Modells VW eCrafter. Das Ziel sei ein sicheres, verlässliches und haltbares Solarsystem, das über die Lebenszeit der selbst und von anderen Herstellern mit der Technologie angebotenen Elektroautos halte. Im Fokus stehe neben der Haltbarkeit und Sicherheit eine möglichst große Solarfläche, die Lösung soll sich zudem gefällig in das Fahrzeugdesign einfügen.

Gegründet wurde Lightyear im Jahr 2016 von fünf ehemaligen Studenten der TU Eindhoven. Die Expertise für das Projekt haben sich die Jungunternehmer über ihre Mitarbeit an dem Technologie- und Forschungsträger Stella für die „World Solar Challenge“ angeeignet. Derzeit befinde man sich in der finalen Phase der Auswahl eines Produktionspartners für den One, hieß es kürzlich in einer Mitteilung. Um die Entwicklung eines weiteren, für den Massenmarkt konzipierten Modells zu beschleunigen, soll in diesem Jahr abermals neues Kapital eingesammelt werden.

Lightyear will seine Solarkompetenz später auch anderen Unternehmen zur Verfügung stellen. Dazu wurde im letzten Jahr ein Joint Venture mit dem auf nachhaltige Produkte und Technologien spezialisierten Unternehmen DSM ins Leben gerufen. Die Partner haben vor, gemeinsam die Kommerzialisierung von integrierten Solardächern für elektrische Autos, Transporter und Busse voranzutreiben.