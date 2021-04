Das seit 2020 auch in Deutschland aktive chinesische Elektroauto-Startup Aiways hat erste Bilder der Serienversion der neuen Baureihe U6 veröffentlicht. Mit seiner markanten Front demonstriere der Wagen „mutige Designlösungen, die der Philosophie ‚Form follows Function‘ folgen“, heißt es. Das zentrale Element der Front sei von einer Haifischnase inspiriert und X-förmig ausgeprägt.

Laut Aiways wurden nahezu alle Details der vor einem Jahr vorgestellten Konzeptstudie U6 ion für das Serienmodell übernommen. Dessen Formensprache folge dem Markenversprechen, Produkte in klarer und schnörkelloser Ästhetik anzubieten. Neben der Front betonen die Designer das kuppelförmige Panoramadach und die Lichtmatrix der Rücklichter, deren Formenspiel von fließendem Wasser inspiriert sei.

Aiways verspricht für den U6 neben Leichtbau eine in diesem Marktsegment vorbildliche Aerodynamik. Dazu setzte man unter anderem auf ausgeklügelte Luftleitfunktionen, die Strömungen gezielt an Widerständen vorbeiführen. Die athletische Erscheinung des U6 werde von einer markanten C-Säule gestützt, die an ein Lichtschild erinnern soll. „Sie gilt als Versprechen für sportliche Fahreigenschaften bei hoher Alltagstauglichkeit“, so Aiways.

Im Innenraum des U6 fallen das wie frei im Raum schwebend installierte Lenkrad, die randlosen, berührungsempfindlich bedienbaren Bildschirme, eine induktive Ladestation für Mobilgeräte, eine nach persönlichen Vorlieben wählbare Ambiente-Beleuchtung und konturierte Leichtbau-Sportsitze sowie ein laut Aiways vom Yachtbau inspiriertes Schalthebel-Design ins Auge.

Der U6 baut als zweites Serienmodell der Marke auf der Aiways-Plattform MAS (More Adaptable Structure) auf. Er soll das hierzulande seit Mitte 2020 in Kooperation mit der Elektronik-Kette Euronics angebotene SUV U5 als sportliche Variante für aufgeschlossene und junge Kunden ergänzen, „die hohe Ansprüche an technische Lösungen und ein eigenständiges Design stellen“. Der U6 soll im Laufe des Jahres in den Märkten Chinas und Europas starten.

Details zur Antriebstechnik des U6 wurden bisher nicht verraten. Der 4,68 Meter lange, vor Förderung rund 39.000 Euro kostende Aiways U5 leistet 150 kW (204 PS), damit geht es in rund 7,5 Sekunden von null auf Hundert und weiter bis 160 km/h. Die Energie für den Vortrieb stellt eine 63-kWh-Batterie zur Verfügung, gemäß WLTP-Standard reicht das für 410 Kilometer pro Ladung. An Schnellladestationen lässt sich das Akkupaket in 35 Minuten von 20 auf 80 Prozent füllen.