Das Startup Jolt Energy und das Infrastruktur-Beratungsunternehmen Aecom haben eine Vereinbarung zur Einführung von „ultraschnellen Ladestationen“ in großen europäischen und nordamerikanischen Stadtzentren bekannt gegeben. Im Rahmen der Kooperation wird Jolt die Ladestationen herstellen und das Netzwerk betreiben. Aecom forciert die internationale Markteinführung mit Programmmanagement, Standortentwicklung, Einsatz der Geräte, Inbetriebnahme und Service vor Ort.

Jolt will bis 2025 bis zu 15.000 Ladegeräte in 250 städtischen Zentren installieren, zu gleichen Teilen in Europa und Nordamerika. Im Mittelpunkt steht dabei das flexible Ladegerät Merlin, das sich Unternehmensangaben nach in nahezu jeder Umgebung einsetzen lässt. Man habe Merlin in Deutschland speziell für Ladesituationen in Städten entwickelt, in denen das bestehende Stromnetz die Bereitstellung von Gleichstrom-Schnellladestationen schwierig mache, heißt es.

Die Jolt Energy Group ist ein in Dublin und München ansässiges Unternehmen, das 2017 von einem Team ehemaliger Manager aus der Automobil- und Energietechnik gegründet wurde. Als Ziel wird angegeben, „die traditionellen Konventionen des städtischen Ladens zu durchbrechen“. Aecom bietet im Bereich Infrastruktur international Dienstleistungen von der Planung, dem Design und der Entwicklung bis zum Programm- und Baumanagement an.

Im letzten Jahr hatte Jolt angekündigt, ab 2021 an mehreren Innenstadt-Tankstellen von Esso in Süddeutschland Schnelllader einzusetzen. Die Ladestationen vom Typ MerlinOne wurden von Jolt zusammen mit dem Nürtinger Unternehmen Ads-Tec konzipiert. Je nach Fahrzeugtyp lässt sich mit 160 kW Ladeleistung in einer Viertelstunde oder weniger Strom für 200 Kilometer ziehen. Eine MerlinOne-Station muss nicht an das Stromnetz angeschlossen werden, da sie einen Energiespeicher mit 200 kWh Kapazität enthält. Geht die Energie zur Neige, wird die entsprechende Station durch ein neues, vollgeladenes Exemplar ersetzt. Dazu hat Jolt einen Lkw mit einem automatisierten Kran entwickeln lassen – den MerlinTruck.