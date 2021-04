Das chinesische Elektroauto-Startup Aiways setzt in Deutschland beim Vertrieb auf eine Kooperation mit Euronics. Die Einkaufsgenossenschaft für Elektrogeräte ist zufrieden mit dem Vorstoß in die Autoindustrie und will ihr Engagement in der Branche verstärken. „Wir sind in den Kfz-Handel gekommen, um zu bleiben“, sagte Philipp Neuffer, Projektleiter E-Mobilität Euronics, der Automobilwoche. „Wir bauen den Geschäftsbereich kontinuierlich weiter aus.“

Das langfristige Ziel sei der Verkauf eines Komplettpakets: vom Elektroauto über die Solaranlage, Energiespeicher und Ladestation bis zum Stromvertrag. Neuffer geht davon aus, dass die Elektronik-Kette in rund zwei Jahren alles aus einer Hand anbieten kann. Derzeit verkaufen die Euronics-Händler das Aiways-SUV U5 an 45 Standorten. Ein Ausbau auf 50 Standorte ist im Gespräch, eine zweistellige Zahl an Euronics-Märkten hat laut Neuffer bereits Interesse bekundet.

Die Investitionen für die Partner sind überschaubar: „Euronics-Stützpunkthändler müssen vor allem in ein Probefahrzeug und Schulungen investieren, die zum Teil online abgehalten wurden“, erklärte Neuffer. Hinzu kämen eine Ladesäule und ein Parkplatz. Mittlerweile würden von Kunden und Händlern verstärkt Werbeträger nachgefragt, im Fokus steht aber die Expertise der Berater. Das Euronics-Personal sieht Neuffer aufgrund des Know-hows bei Elektronikgeräten gegenüber klassischen Kfz-Händlern im Vorteil.

In den Euronics-Märkten sind Neuffer zufolge rund 200 Elektriker-Meister beschäftigt. Diese würden nach einer Schulung nun mehr und mehr Ladestationen bei Kunden vor Ort installieren. Für den Fachhändler biete das die Chance, den Kunden zu Hause zu möglichen weiteren Anschaffungen zu beraten, etwa einer neuen TV-Anlage.

In diesem Jahr will Neuffer „einige hundert Fahrzeuge“ verkaufen. Wer heute einen U5 bei Euronics bestellt, muss rund dreieinhalb Monate auf die Lieferung des in China produzierten Aiways warten. Ende März waren nach Angaben von Neuffer mehr Bestellungen offen als Fahrzeuge ausgeliefert. Bis Herbst nächsten Jahres habe Euronics mit Aiways Exklusivität beim Vertrieb in Deutschland vereinbart. Danach müsse man sehen, wie es sich weiter entwickelt.

Mittelfristig kann sich Neuffer vorstellen, eine weitere Automarke zu verkaufen. Dabei sollte es sich um ein „fundamental anderes Fahrzeug“ handeln, beispielsweise einen Stadtflitzer. Euronics könne sich auch vorstellen, die Fahrzeuge eines deutschen, europäischen oder amerikanischen Herstellers zu vertreiben.