Mit dem Concept EQT gibt Mercedes-Benz Vans einen Ausblick auf ein Premium-Modell im Small-Van-Segment: die T-Klasse und ihre vollelektrische Variante. Das seriennahe Konzeptfahrzeug verbinde ein geräumiges und variables Platzangebot für bis zu sieben Personen und üppiges Gepäckvolumen mit Wertanmutung, Komfort, Funktionalität, Konnektivität und Sicherheit.

„Damit sprechen wir Familien und freizeitaktive Privatkunden jeden Alters an, die viel Platz und maximale Variabilität brauchen, aber nicht auf Komfort und Stil verzichten wollen. Die T-Klasse bietet ihnen einen attraktiven Einstieg in die Welt von Mercedes-Benz. Und wie das Concept EQT zeigt: Wir setzen unseren Führungsanspruch in der Elektromobilität konsequent um und werden zukünftig auch in diesem Segment ein vollelektrisches Modell anbieten“, so der Leiter von Mercedes-Benz Vans Marcus Breitschwerdt.

Außen kommt das 4945 Millimeter lange, 1863 Millimeter breite und 1826 Millimeter hohe Concept EQT im Look der Elektroauto-Familie Mercedes EQ mit der charakteristischen „Black-Panel“-Front und Leuchtband am Heck daher. Im Innenraum sind die Sitze mit weißem Nappaleder bezogen, die Applikationen aus geflochtenem Leder am Sitzspiegel bestehen aus eingearbeitetem recyceltem Leder. Oberhalb des Kombiinstruments befindet sich ein halbgeschlossenes Ablagefach für den schnellen Zugriff auf wichtige Utensilien oder Dokumente. Für stilvolle Atmosphäre soll das Ambientelicht an Mittelkonsole, Türen und im Fußraum sorgen.

Mit dem Infotainmentsystem MBUX bringt Mercedes sein modernes Bedien- und Anzeigekonzept in das Segment der Small Vans. Das System lässt sich über das frei stehende Zentraldisplay mit Touchfunktion, Bedienelemente am Lenkrad und optional über den Sprachassistenten „Hey Mercedes“ bedienen. Dank Lernfähigkeit durch künstliche Intelligenz kann MBUX zum Beispiel mit Vorhersagefunktionen antizipieren, was der Fahrer als Nächstes machen möchte. Als weitere Highlights von MBUX in Verbindung mit Mercedes me connect nennen die Entwickler Echtzeit-Verkehrsinformation und „Over-the-Air“-Updates über das Mobilfunknetz.

Das Concept EQT verfügt auf beiden Seiten über weit öffnende Schiebetüren, damit die beiden Einzelsitze in der dritten Reihe bequem erreichbar sind. In der zweiten Sitzreihe lassen sich drei Kindersitze nebeneinander montieren. Ein Panoramadach mit aufgelasertem Sternenhimmel sorgt für einen hellen Innenraum. Das steile Heck mit aufrechter Heckklappe und Fenster ermöglicht einen geräumigen Laderaum. Wer mehr Platz braucht, kann die Sitze in der dritten Reihe umklappen oder entfernen. Für das Showcar hat Mercedes im Laderaum ein elektrisches Longboard integriert.

Mercedes will die neue T-Klasse 2022 auf den Markt bringen und mit ihr das Portfolio im Segment der Small Vans neben dem gewerblich positionierten Citan ergänzen. Letzterer soll in diesem Jahr inklusive einer vollelektrischen Variante seine Premiere feiern. Die Batterie-Version für Privatkunden folgt später. Technische Daten der Elektro-Ausführungen von T-Klasse und Citan werden noch nicht verraten.