Mit dem im S-Klasse-Segment angesiedelten neuen Elektroauto EQS will der Daimler-Konzern mit der Kernmarke Mercedes-Benz seinem technologischen Führungsanspruch gerecht werden. Die batteriebetriebene Luxuslimousine wurde im April offiziell vorgestellt, bei den Händlern soll sie ab Sommer stehen. Die Produktion ist nun planmäßig angelaufen.

Der EQS entsteht in der Vorzeige-Fabrik „Factory 56“ im Mercedes-Werk Sindelfingen. Die neue Baureihe fügt sich als erstes vollelektrisches Modell in die laufende Serienfertigung am Standort ein. In der Factory 56 rollen bereits die Mercedes S-Klasse als Limousine und in Langversion sowie die Mercedes-Maybach S-Klasse vom Band.

Die Fertigung des EQS in der Factory 56 stehe beispielhaft für eine nachhaltige und CO2-neutrale Fahrzeugproduktion bei der Marke, so Mercedes-Benz. Die Fabrik zeichne sich insbesondere durch zahlreiche Maßnahmen zum Umwelt- und Ressourcenschutz aus, so würden zum Beispiel Photovoltaikanlagen auf dem Hallendach jährlich rund 30 Prozent des Strombedarfs decken.

Dank maximaler Flexibilität sei die Montage verschiedener Modelle und Antriebsarten auf einer Linie möglich. Die Abläufe und Anlagen in der Factory 56 ließen sich daher in der Halle genau an die Anforderungen des elektrischen EQS anpassen. Deutlich werde dies beispielsweise an der Hochzeit, der sogenannten „Fullflex Marriage“, bei der die Karosserie mit dem Antrieb verbunden wird. Die Hochzeit in der Factory 56 bestehe aus mehreren modularen Stationen, sodass unterschiedliche Antriebsvarianten mit den jeweiligen Fahrzeugkarosserien auf der gleichen Linie verheiratet werden können.

Die Effizienz in der Produktion wurde in der Factory 56 laut Mercedes deutlich gesteigert, was unter anderem auf den hohen Digitalisierungsgrad zurückzuführen sei. Die Digitalisierungsstrategie mit dem Menschen im Mittelpunkt ziele darauf ab, die mehr als 1500 Beschäftigten in der Factory 56 bestmöglich in ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen. Die Qualifizierung spiele im Umgang mit Hochvolttechnologie eine wichtige Rolle, daher habe man die Mitarbeiter in der Fahrzeugfertigung intensiv geschult.

„Unsere neue vollelektrische Luxuslimousine EQS setzt mit 770 km Reichweite nach WLTP neue Maßstäbe. Gleichzeitig steht der EQS für Nachhaltigkeit über die gesamte Wertschöpfungskette: von der Entwicklung über den Einkauf, die Produktion und das Laden bis hin zum Recycling“, sagte Markus Schäfer, verantwortlich für die Daimler-Konzernforschung. „So ist der EQS ein Meilenstein auf dem Weg zu unserer Ambition 2039, mit der Mercedes-Benz intensiv an einer CO2-neutralen Neuwagen-Flotte arbeitet.“