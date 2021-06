Das Öko-Institut hat zusammen mit dem Heidelberger Institut für Energie- und Umweltforschung (Ifeu) und dem Umweltverband Transport & Environment eine Analyse des Ressourcenaufwands für unterschiedliche Antriebssysteme in der Pkw-Branche vorgelegt. Die Studie „Resource consumption of the passenger vehicle sector in Germany until 2035 – the impact of different drive systems“ wurde im Auftrag des Bundesumweltministeriums erstellt.

Laut der Auswertung kann der jährliche Rohölbedarf für Pkw in Deutschland bis 2035 um 56 Prozent gegenüber 2020 sinken, wenn bis dahin der Anteil der elektrischen Pkw an den Zulassungen in Deutschland auf 100 Prozent steigt. Diese Einsparungen übertreffen deutlich den Verbrauch von fossilen Energieträgern wie Erdgas, die zur Deckung des zusätzlichen Strombedarfs von Elektrofahrzeugen benötigt werden.

Dieses Szenario vorausgesetzt, werde die Spitze des Primärmetallverbrauchs des Pkw-Sektors bereits um 2035 erreicht sein, so die Studienautoren. Hier gehe es vor allem um die Schlüsselrohstoffe Lithium, Kobalt, Nickel und Kupfer für Lithium-Ionen-Batterien. Auch die steigenden Sekundärmetallquoten, also der Einsatz von recycelten Metallen aus Antriebsbatterien, in den nächsten Jahren trügen dazu bei. Der Verbrauch von Platingruppenmetallen wie Platin, Palladium oder Rhodium für Autoabgas-Katalysatoren werde in diesem Fall ebenfalls stark zurückgehen: bis auf nahe null im Jahr 2035.

„Wir haben die Auswirkungen verschiedener Antriebe fair verglichen, indem wir den Bedarf an Metallen und fossilen Brennstoffen in den Ressourcenverbrauch sowohl bei E-Fahrzeugen und Verbrennern miteinbezogen haben“, erklärt Dr. Matthias Buchert vom Öko-Institut. „Wir haben eine Forschungslücke geschlossen, indem wir mögliche Entwicklungen des deutschen Pkw-Sektors bis 2035 aus einer Ressourcenperspektive untersucht und bewertet haben.“

Die folgenden Empfehlungen leiten das Öko-Institut und seine Forschungspartner aus den Studienergebnissen ab:

Sorgfaltspflicht entlang der Lieferkette („Supply Chain Due Diligence“) für wichtige Batteriematerialien

Ehrgeizige Recyclingziele für Schlüsselmaterialien für Batterien

Einstieg in eine Kreislaufwirtschaft auch für Seltene Erden in Europa

Beschleunigung des Ausbaus von erneuerbaren Energien für den Stromsektor

Kriterien für verantwortungsvolle Rohstoffgewinnung für die verbleibende Rohölförderung

Um die wesentlichen Unterschiede im Rohstoffverbrauch herauszustellen, haben die Wissenschaftler in ihrer Analyse zwei Szenarien für die mögliche Entwicklung des Pkw-Sektors bis 2035 in Deutschland definiert. Das Verbrennungsfahrzeug-Szenario geht von einer konservativen Entwicklung des Pkw-Sektors aus. Hier liegt der Anteil der Verbrenner an allen Neuzulassungen auch im Jahr 2035 noch bei fast 60 Prozent. Im Elektrofahrzeug-Szenario hingegen würden von 2035 nur noch batterieelektrische Fahrzeuge auf dem Pkw-Markt in Deutschland zugelassen werden.

Die Studie „Resource consumption of the passenger vehicle sector in Germany until 2035 – the impact of different drive systems“ ist hier veröffentlicht (PDF).