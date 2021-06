Mazda hat bekannt gegeben, die Elektrifizierung seines Modellprogramms zu beschleunigen. Damit gehe man einen weiteren Schritt in Richtung Klimaneutralität bis 2050. Das Unternehmen erwartet, dass bis 2030 ein Viertel aller Mazda-Produkte über einen vollelektrischen Antrieb verfügen und alle anderen Modelle teilelektrifiziert sein werden.

Zwischen 2022 und 2025 will der japanische Autohersteller eine Reihe neuer Fahrzeuge auf Basis der „Skyactiv Multi-Solution Scalable Architecture“ einführen, vorwiegend in Japan, Europa, den USA, China und den ASEAN-Regionen. Dazu gehören fünf Hybridmodelle – ohne Mild-Hybride, inklusive Modelle mit Toyota-Hybridsystem – sowie fünf Plug-in-Hybridmodelle und drei batterieelektrische Modelle. Weitere Details zu den geplanten Fahrzeugen sollen zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden.

Darüber hinaus entwickelt Mazda eine spezifische Plattform für Elektrofahrzeuge, die „Skyactiv EV Scalable Architecture“. Sie soll die Basis für Elektroautos verschiedener Größen und Karosserieformen liefern, die zwischen 2025 und 2030 eingeführt werden. Aktuell hat Mazda nur das Elektroauto MX-30 (Titelbild) im Angebot. Das SUV wurde bewusst mit vergleichsweise wenig Reichweite ausgestattet, mit der bisherigen Nachfrage aus Deutschland ist der Hersteller zufrieden.

Die Senkung der CO₂-Emissionen bei jedem Fahrzeug sei ein zentrales Ziel von Mazda, betonte das Unternehmen. Auf dem Weg zur Klimaneutralität nutze man alle verfügbaren technischen Möglichkeiten. Durch die Skyactiv Multi-Solution Scalable Architecture setze Mazda daher neben der Elektrifizierung weiter auf die Entwicklung „hocheffizienter Verbrennungsmotoren“, dazu zählten etwa der e-Skyactiv X und neue Reihensechszylinder-Benzin- und Dieselmotoren.

Mazda teilte weiter mit, in vielen Regionen in verschiedene Projekte und Partnerschaften zu investieren, um die Entwicklung und Nutzung erneuerbarer Kraftstoffe für fossilfreien Verkehr zu forcieren. So sei das Unternehmen in Japan an mehreren gemeinsamen Forschungsprojekten und Studien von Industrie, Wissenschaft und Behörden beteiligt, mit denen die Verbreitung von Biokraftstoffen aus Mikroalgen gefördert wird. In Europa sei Mazda im Februar 2021 als erster Automobilhersteller der „eFuel Alliance“ beigetreten.

Auch Sicherheit & Konnektivität im Fokus

Ein weiterer künftiger Fokus von Mazda ist das Ziel einer Gesellschaft ohne Verkehrsunfälle. Die Marke baut dazu ihre Palette an Sicherheitstechnologien mit der autonomen Fahrtechnik „Mazda Co-Pilot Concept“ weiter aus. Diese soll zunächst ab 2022 als „Mazda Co-Pilot 1.0“ in größeren Modellen eingeführt werden. Dazu heißt es: „Das Mazda Co-Pilot Concept überwacht kontinuierlich den körperlichen Zustand des Fahrers. Wenn dieser sich plötzlich ändert, übernimmt das System die Kontrolle über das Fahrzeug, bringt es an einem sicheren Ort zum Stehen und setzt einen Notruf ab.“

Darüber hinaus entwickelt Mazda zusammen mit den vier weiteren japanischen Autobauern Suzuki, Subaru, Daihatsu und Toyota gemeinsame Spezifikationen für Fahrzeugkommunikationsgeräte der nächsten Generation. Damit soll ein standardisiertes Kommunikationssystem für sicherere und komfortablere vernetzte Services vorangetrieben werden.