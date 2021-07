Scholz will Ausbau der Ladeinfrastruktur forcieren

Die Grünen sprechen sich im Pkw-Bereich klar für Elektroautos aus. Die Kanzlerkandidatin der Partei Annalena Baerbock will im Falle eines Wahlsieges Pendler ohne Dienstwagen und mit niedrigem Einkommen beim Kauf eines Elektroautos stärker fördern. Der Kanzlerkandidat von CDU/CSU Armin Laschet zweifelt dagegen noch an der Elektromobilität. Nun gibt es auch eine aktuelle Äußerung zum Thema von SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz – er will vor allem eine umfassendere Ladeinfrastruktur.

Im Falle eines Wahlsieges der Union will sich Scholz für einen schnelleren Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektroautos einsetzen. „Wir brauchen mehr Ladesäulen – auf Supermarkt-Parkplätzen, an Tankstellen und in jeder normalen Wohnstraße“, sagte er den Zeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft. „Im Moment schaffen wir nicht einmal 1000 neue Säulen im Monat. Wir bräuchten aber 2000 neue Säulen in der Woche.“ Der SPD-Politiker kündigte an: „Mein Ziel ist es, eine Million Ladepunkte bis 2030 zu haben.“

Deutschland stehe angesichts der angestrebten Klimaneutralität bis 2045 vor einer zweiten industriellen Revolution. „Diese Aufgabe ist riesig“, sagte der amtierende Bundesfinanzminister. „Die Automobilindustrie und andere Branchen stehen in den Startlöchern. Nur der Staat hat noch nicht die nötigen Entscheidungen getroffen.“

Wenn er nach der Bundestagswahl die Regierung führen sollte, „werden wir im ersten Jahr die erforderlichen Gesetze ändern, damit der Bau von Stromleitungen und Erzeugungsanlagen für erneuerbare Energien in Deutschland vorangeht“, so Scholz. Der SPD-Kanzlerkandidat nannte zudem die Summe von 50 Milliarden Euro, die er jährlich in die Infrastruktur investieren wolle.