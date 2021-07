Die EnBW betreibt das größte Elektroauto-Schnellladenetz in Deutschland. Die Infrastruktur wächst demnächst um den Unternehmensangaben nach bisher umfangreichsten öffentlichen „Schnellladepark“ im deutschen Handel. Dazu baut der Energiekonzern auf dem Gelände eines Supermarkts und umgeben von weiteren Märkten in Unterhaching im Süden Münchens einen „Flagship-HyperHub“ mit 20 besonders schnellen HPC-Ladepunkten (High Power Charging).

„Es reicht nicht, wenn sich Elektromobilität als Ersatztechnologie verstanden wissen will. Sie muss den Anspruch haben, die bessere Form der Mobilität sein, nicht nur mit Blick auf die Nachhaltigkeit, sondern gerade auch mit Blick auf ihre Alltagstauglichkeit“, sagte Timo Sillober, der bei der EnBW die E-Mobilität verantwortet. Genau diesen Anspruch demonstriere das Energieunternehmen mit seinem neuen Schnellladepark-Flaggschiff in Unterhaching. Bei der Standortwahl und auch beim Aufbau habe die EnBW Analysen aus dem Nutzungsverhalten der E-Auto-Fahrer einfließen lassen.

Das Einkaufszentrum in der Parkackerstraße im Südwesten Münchens ist stark frequentiert. „Unsere Standortbewertungen zeigen, dass wir von rund 40.000 Kund*innen ausgehen können, die täglich hier einkaufen“, erklärte Sillober. Mit den vielen Geschäften des täglichen Bedarfs mit großem Supermarkt, Discounter, Bau- und Elektronikmarkt, Schuh- und Sportgeschäften, Garten- und Blumencentern sowie Schnellrestaurants füge sich der Standort „perfekt in unsere Strategie ein, öffentliche Schnellladestandorte beim Handel zu errichten“, so der EnBW-Manager. „Für die Kund*innen aus dem Münchner Umland bedeutet das: Sie stellen ihr Fahrzeug ab und schließen es an einen Schnelllader an, kaufen ein und kehren nach dem Einkauf zu ihrem geladenen Fahrzeug zurück. Fertig. In nur 20 Minuten sind, je nach Fahrzeug, schon 400 Kilometer Reichweite mit 100 Prozent Ökostrom hinzugewonnen. Im Vergleich dazu ist Tanken richtig umständlich.“

Verkehrsgünstig an A995 & A8 gelegen

Gleichzeitig sei der Standort verkehrsgünstig an der A995 und der A8 in Richtung Süden gelegen, was ihn zusätzlich zu einem idealen Knotenpunkt für das Schnellladenetz im Fernverkehr mache. „Wer von München aus mit seinem Auto in die Berge fährt, tut dies zumeist über die A8 in Richtung Süden. Autofahrer*innen können so vor oder nach dem Ausflug ihr Fahrzeug schnell aufladen. Die Schnelllader haben eine Ladeleistung von bis zu 300 Kilowatt (kW). Damit gehören sie zur stärksten Leistungsklasse“, so Sillober. Der Strom werde dabei in Teilen direkt vor Ort gewonnen: Das Dach über den Schnellladesäulen bestehe aus einer großflächigen Photovoltaik-Anlage. Die fünf Solarmodule könnten eine Leistung von bis zu 46 kW erzeugen. Gleichzeitig biete die Überdachung Schutz vor Regen und Witterung.

Analysen der EnBW zufolge frequentieren rund 50.000 Fahrzeuge am Tag allein den für den neuen HyperHub gewählten Abschnitt der A8 – aus oder nach München oder auf der Durchreise im Dreiländereck Deutschland, Österreich und Tschechien. Die Strom-Tankstelle in Unterhaching gliedere sich so nahtlos in die Ausbaustrategie des Unternehmens im Fernverkehr ein. „Wir möchten in Deutschland alle 200 Kilometer große HyperHubs wie den in Unterhaching errichten. Alle 40 bis 50 Kilometer sollen kleinere Standorte entstehen. Damit bauen wir das engmaschige und leistungsstarke öffentliche Ladenetz für eine massentaugliche Elektromobilität kontinuierlich weiter aus“, sagte Sillober.

Die Eröffnung des Münchner HyperHubs habe die EnBW bewusst auf den September im Rahmen der IAA gelegt. „Diese IAA wird voll und ganz im Lichte der Mobilitätswende stehen. Damit Elektromobilität sich auch als Leitantriebstechnologie durchsetzt, ist die Ladeinfrastruktur das A und O – und dabei ist das öffentliche Schnellladen eine zentrale Säule in der Versorgung. Wie das für die EnBW aussieht, demonstrieren wir zur IAA in München an unserem neuen Flaggschiff-Schnellladepark in Unterhaching“, kündigte Sillober an.