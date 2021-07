Porsche und sein kroatischer E-Mobilitäts-Partner Rimac haben sich auf die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens unter Einbindung des französischen Luxusauto-Herstellers Bugatti geeinigt. Der Name des neuen „Hypercar-Herstellers“ lautet Bugatti-Rimac.

Die Gründung des Joint Ventures mit Hauptsitz im kroatischen Zagreb ist für das vierte Quartal dieses Jahres vorgesehen. Zuvor müssen noch Kartellbehörden in mehreren Ländern zustimmen. An Bugatti-Rimac werden Rimac 55 Prozent und Porsche 45 Prozent der Anteile halten. Außerdem ist Porsche mit 24 Prozent direkt an Rimac beteiligt. Bugatti wird über den aktuellen Eigentümer Volkswagen in das Joint Venture eingebracht. Die Anteile werden dann an Porsche übertragen.

Bugatti-Rimac vereine die Gene der beiden starken Marken Bugatti und Rimac. Gemeinsam entstehe ein attraktives, automobiles Unternehmen, für Kunden ebenso wie für Mitarbeiter, so Porsche in einer Mitteilung. Der Chef des Stuttgarter Sportwagenherstellers Oliver Blume sagte: „Wir bündeln die starke Expertise von Bugatti im Hypercar-Geschäft mit der großen Innovationskraft von Rimac auf dem zukunftsträchtigen Gebiet der Elektromobilität. Bugatti bringt eine traditionsreiche Marke, ikonische Produkte, eine treue Kundenbasis und ein weltweites Händlernetz in das Joint Venture ein. Rimac steuert neben der Technologie neue Denkansätze für die Entwicklung und Organisation bei.“

Unter dem Dach des neuen Unternehmens werden die Marken Bugatti und Rimac nach Angaben von Porsche zunächst zwei Hypercar-Modelle produzieren: den aktuellen Bugatti Chiron mit Benzinantrieb und den kommenden rein elektrischen Rimac Nevera. Bugatti Automobiles S.A.S. bleibe unter dem neuen Joint Venture weiter bestehen. Im französischen Molsheim würden auch künftig alle Bugatti-Modelle in der eigenen Manufaktur hergestellt. Für die weitere Zukunft seien gemeinsam entwickelte Bugatti-Modelle angedacht – mit welcher Technik wurde noch nicht verraten.

„Dies ist ein wirklich spannender Moment. Rimac Automobili ist sehr schnell gewachsen und das Joint Venture hebt das Unternehmen auf ein völlig neues Niveau“, so Mate Rimac, Gründer und Chef von Rimac. „Bugatti und Rimac passen perfekt zusammen und beide bringen wesentliche Werte ein: Wir haben uns als Branchenpionier für elektrische Technologien etabliert, Bugatti verfügt mit mehr als einem Jahrhundert Erfahrung in der Entwicklung von Spitzenfahrzeugen über eine der außergewöhnlichsten Traditionen in der Geschichte der Automobilindustrie. Gemeinsam vereinen wir unser Wissen, unsere Technologien und unsere Werte mit dem Ziel, in Zukunft ganz besondere Projekte zu erschaffen.“

„Dieses Joint Venture ist der vorläufige Höhepunkt einer strategischen Investitionskette“, sagte Finanzvorstand Lutz Meschke. „Wir haben bereits im Jahr 2018 die ersten Anteile an Rimac gekauft und diese seitdem sukzessive erhöht. Zu Mate und seinem höchst innovativen Team haben wir frühzeitig eine enge Beziehung aufgebaut. Davon profitieren wir jetzt. Nun hilft uns Rimac mit seinem Know-how, eine emotionale und wichtige Marke erfolgreich in die Zukunft zu führen.“

Man werde in dem Joint Venture eine starke Rolle als strategischer Gesellschafter einnehmen, betonte Porsche abschließend. Oliver Blume und Lutz Meschke sollen Mitglieder des Aufsichtsrats von Bugatti-Rimac werden, als CEO ist Mate Rimac vorgesehen. Das Gemeinschaftsunternehmen soll bei der Gründung etwa 430 Mitarbeiter haben, rund 300 am Firmensitz in Zagreb und 130 am Bugatti-Standort in Molsheim.