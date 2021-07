Volvos erstes ausschließlich auf Elektroantrieb ausgelegtes Modell C40 Recharge Pure Electric startet in den Verkauf. Der Crossover wird in Deutschland zuerst in der ab 57.890 Euro kostenden „First Edition“ ausgeliefert. Dabei ist der Volvo-Anteil an der „Umweltbonus-Förderung“ in Höhe von 2500 Euro sowie ein zusätzlicher Hersteller-Bonus in Höhe von 1660 Euro berücksichtigt.

Auf Wunsch kann das neue Elektroauto auch über das Abonnement „Care by Volvo“ angeschafft werden. Das zeitlich fixe Abonnement läuft über 36 Monate und kostet monatlich 699 Euro. Das „Flex-Abo“ mit einer Monatsrate von 769 Euro lässt sich mit einer dreimonatigen Kündigungsfrist beenden, auch ein Fahrzeugwechsel ist währenddessen möglich. Das Care-Servicepaket für drei Jahre ist im Kaufpreis sowie im Abonnement inbegriffen: Es umfasst eine Versicherung bestehend aus Kfz-Haftpflicht und Vollkasko sowie den turnusgemäßen Service, Wartung und Verschleiß.

Der neue C40 Recharge baut auf der kompakten Modular-Architektur CMA auf. Statt dem bei Verbrennungsmotoren notwendigen Kühlergrill prägt eine Frontblende in Wagenfarbe das Gesicht des E-Autos. „Dessen Crossover-Charakter zeigt sich in der Kombination robuster SUV-Elemente wie der erhöhten Bodenfreiheit und den ausgestellten Radkästen mit der sportlich-eleganten Dachlinie: Im Stile eines Coupés fällt sie zum Heck hin ab – und erinnert damit an das legendäre Sportcoupé Volvo P1800“, so der Hersteller. Auch die Schulterlinie mit dem charakteristischen Knick soll an die 1961 vorgestellte Ikone erinnern.

Für Sicherheit sorgt beim C40 Recharge die sensorbasierte Sicherheitsplattform Advanced Driver Assistance System (ADAS). Sie kombiniert Radar-, Kamera- und Ultraschallsensoren, die die Grundlage für verschiedene Assistenzsysteme bilden. Neben einem automatischen Notbremssystem mit Fahrradfahrer- und Fußgänger-Erkennung sind unter anderem eine adaptive Geschwindigkeitsregelanlage, ein aktiver Spurhalteassistent, eine Verkehrszeichenerkennung sowie die „Road Edge Detection“ zum Schutz vor dem unbeabsichtigten Verlassen der Fahrbahn an Bord. Der „Pilot Assist“ unterstützt beim Fahren bei Geschwindigkeiten von bis zu 130 km/h. Eine Kamera sorgt für eine 360-Grad-Rundumsicht beim Einparken und Manövrieren.

An der Front verfügen die Pixel-LED Scheinwerfer über das „Thors Hammer“-Design, ein dynamisches Kurvenlicht und einen intelligenten Fernlichtassistenten mit adaptiver Leuchtweitenregulierung. Auch die Nebelscheinwerfer und Rückleuchten sind in LED-Ausführung gehalten.

Den Vortrieb übernehmen wie beim ersten Volvo-Elektroauto XC40 Recharge Pure Electric zwei Permanent-Magnet-Elektromotoren an der Vorder- und Hinterachse. Sie entwickeln eine Leistung von jeweils 150 kW (204 PS) und gemeinsam insgesamt 660 Nm Drehmoment. Die Energie liefert eine 78-kWh-Batterie, die sich an Schnellladestationen binnen 40 Minuten zu 80 Prozent aufladen lässt. Die Reichweite beträgt gemäß WLTP-Norm rund 420 Kilometer – „durch Software-Updates könnte dieser Wert zukünftig noch steigen“, heißt es. Der Stromverbrauch wird mit 22,0 kWh/100 km angegeben.

Im Interieur fährt die zum Marktstart im Herbst angebotene First Edition unter anderem mit einer 12,3 Zoll großen digitalen Instrumentenanzeige, einem Premium-Soundsystem von Harman Kardon und einer erweiterten Ambientebeleuchtung vor. Als zentrales Bedienelement dient ein 9-Zoll-Touchscreen, der unter anderem das Android-basierte Infotainmentsystem steuert. Neben Digitalradio und einer Smartphone-Einbindung ermöglicht es Personalisierung und Zugriff auf verschiedene Services wie Google Maps, die Sprachsteuerung Google Assistant und den Google Play Store. „Ein unbegrenztes und in den ersten vier Jahren kostenloses Datenvolumen sichert jederzeit beste Konnektivität, Software-Updates erfolgen drahtlos ‚over the air‘ – so wird das gut 4,43 Meter lange Fahrzeug stetig verbessert“, wirbt Volvo.

Zur Serienausstattung des C40 Recharge Pure Electric First Edition gehören auch eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik mit Luftqualitätssystem, eine induktive Smartphone-Ladeschale, ein anthrazitfarbener Dachhimmel, Sport-Pedale und ein beheizbares Multifunktionslenkrad. Die Vordersitze sind beheizbar, elektrisch einstellbar und verfügen über eine Lendenwirbelstütze. Bestellungen werden wie künftig bei allen Elektroautos der Marke ausschließlich online über die Webseite der Schweden angenommen.