Die deutsche Firma ElectricBrands hat nach rund drei Jahren Entwicklungszeit einen eigenen Angaben nach voll funktionstüchtigen Prototyp des XBUS vorgestellt. Das zuvor als „eBussy“ angekündigte Elektroauto trete nun in die nächste Phase ein. Im nächsten Jahr sollen die ersten Serienexemplare des modularen „Universalfahrzeugs“ die Werkshallen verlassen.

„Die Zeit ist reif für den XBUS“, glaubt ElectricBrands-Gründer Ralf Haller. „Wenn wir auf die wachsende Verkehrsdichte schauen, können immer größere Autos nicht die Antwort sein. Wir brauchen clevere, wandlungsfähige und nachhaltige Konzepte, die uns allen die individuelle Mobilität und den persönlichen Lifestyle erhalten – und das ohne Abgase, dafür aber mit Komfort, gewohnter Reichweite und angemessener Geschwindigkeit. Und genau da setzen wir mit dem XBUS an.“

Der 3,96 Meter lange, 1,64 Meter breite und 1,96 Meter hohe XBUS ist ein Elektrofahrzeug der Leichtfahrzeugklasse L7e-B2 mit einer Leermasse von unter 600 Kilogramm. Er transportiert bis zu drei Personen mit einer Dauerleistung von 15 kW (20 PS) sowie je nach Ausführung bis zu 1000 Kilogramm Zuladung. Die Maximalleistung des E-Antriebs beträgt 56 kW (76 PS), die Höchstgeschwindigkeit 100 km/h.

Der XBUS sei ein Verwandlungskünstler für Handel und Gewerbe, aber auch ein Freizeitmobil mit Langstreckenqualitäten, wirbt der Anbieter. „Und das alles in einem – in kurzer Zeit angepasst“. Dazu stehen zwei Fahrgestelle zur Verfügung: der XBUS City und der XBUS Offroad mit mehr Bodenfreiheit. Beide Varianten gibt es als Basis in der Version „Freedom“ oder mit acht verschiedenen Modulen. Die Module sind laut ElectricBrands einfach und in kurzer Zeit ohne Spezial-Werkzeug selbst tauschbar. Die acht geplanten Varianten – darunter Bus, Pick-up, Camper, Koffer und Kipper – entstehen durch die Kombination verschiedener Module.

Sicherheit, aber auch Spaß im Fokus

Der allradbetriebene XBUS nutzt ElectricBrands zufolge Qualitätskomponenten und Know-how aus Deutschland. „Uns ist wichtig, dass der XBUS sicher ist. Deshalb Stahl, deshalb Crashelemente mit Überrollkäfig“, heißt es. Das Fahrwerk sei so ausgelegt, dass auch bei hoher Zuladung „absolute Fahrstabilität“ erhalten bleibt. Auch an die besonderen Herausforderungen von kurzem Radstand und dem hinteren Fahrzeugüberhang sei gedacht worden. „Die vier Radmotoren vertrauen auf 48-Volt-Technologie und haben gesetzeskonform eine Dauerhöchstleistung von zusammen 15 kW (20 PS)“, so ElectricBrands. Dass immer genügend Kraft vorhanden ist, belege das Drehmoment von insgesamt über 1000 Nm und die Maximalleistung von 56 kW (76 PS). Beschleunigungswerte liegen noch nicht vor. „Ich bin mir sicher, dass die Kunden hiermit auch ihren Spaß haben werden“, sagt Ralf Haller.

Durch die Zusammenarbeit mit deutschen Lieferanten, umweltschonenden Produktionsmethoden und kurzen Lieferwegen sowie den Einsatz von kobaltfreien Batterien soll der XBUS seinen Klimarucksack schon nach weniger als 10.000 gefahrenen Kilometern ablegen können. Ist sein Ende irgendwann gekommen, ließen sich die Einzelteile zu 98 Prozent wiederverwenden, verspricht Haller. „Wir erreichen das durch sortenreine Materialien und Komponenten, die sich generell recyceln lassen. Das Gesamtkonzept ist von Anfang bis Ende grün gedacht.“

Der Verbrauch des XBUS wird mit 5 bis 10 kWh auf 100 Kilometer angegeben. In der Basisversion mit acht Akkupacks für 10 kWh Speicherkapazität soll so eine Reichweite von 100 bis 200 Kilometern möglich sein. Wer je nach Modul den XBUS mit Solarzellen im Dach integriert hat, soll die Reichweite auch um bis zu 200 Kilometer am Tag erweitern können. Die Ladezeit liegt bei 220 Volt Wechselstrom bei drei bis fünf Stunden, mit der maximalen Ladeleitung von 11 kW geht es deutlich schneller. Es lassen sich – auch nachträglich – weitere Akkupacks verbauen, bis zu 24 Stück finden Platz. Damit und mit Solarkraft vom Dach soll die Reichweite im urbanen Raum auf über 600 Kilometer steigen. „Wer dann nicht unterwegs Zeit durchs Nachladen verlieren will, kann die Akkupacks an Stationen austauschen. Dieser Vorgang dauert in etwa so lange wie das Tanken eines Verbrenners“, so ElectricBrands.

Produktion in Itzehoe, weitere Modelle geplant

Der XBUS soll ab Mitte 2022 im schleswig-holsteinischen Itzehoe produziert werden und dort sowie bei den Zulieferern und im Vertrieb anfänglich bis zu 1000 Arbeitsplätze schaffen. Die meisten der Teile-Lieferanten kommen Unternehmensangaben nach aus Deutschland oder dem nahen europäischen Ausland. Als Startpreis für den XBUS sind in der Basisversion „deutlich unter 20.000 Euro“ vorgesehen. Interesse gibt es bereits: „Ich denke, dass die über 9.000 Reservierungen allein über unsere kleine Homepage ElectricBrands und die inzwischen über 10.000 Vorbestellungen über unsere 600 Service- und Vertriebspartner eine deutliche Sprache sprechen“, unterstreicht ElectricBrands. „Die Kunden sind bereit, für die versprochene Qualität und das nachhaltige Konzept eine adäquate Summe zu zahlen.“

ElectricBrands will den XBUS später in ganz Europa und perspektivisch auch in Überseemärkten etablieren. Der Aufbau von Tauschstationen für die Akkupacks stehe ganz oben auf der Agenda. Außerdem soll die Ausstattung erweitert werden. „Wir werden den XBUS weiter verfeinern, ihn auch mit Airbags ausrüsten und genau hinhören, was unsere Kunden an Ideen und Anforderungen haben. Aber auch weitere Modelle sind bereits in unseren Köpfen“, erklärt Haller.