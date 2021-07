Das niederländische Start-up Lightyear verspricht als erstes Elektroauto ein besonders effizientes Modell mit Solarzellen für bis zu 72 zusätzliche Kilometer an sonnigen Tagen. Ein Prototyp erreichte kürzlich über 700 Kilometer mit einer Ladung der 60-kWh-Batterie. Für die Serienproduktion der Limousine One setzt Lightyear auf einen Auftragsfertiger – dessen Name wurde nun offiziell bekannt gegeben.

Lightyear teilte mit, eine Absichtserklärung mit Valmet Automotive unterschrieben zu haben. Das finnische Unternehmen gehöre zu den weltweit größten Auftragsfertigern und werde der „Produktionspartner“ des Start-ups. Zu den Kunden von Valmet zählen oder zählten beispielsweise Mercedes-Benz, Porsche, BMW, Saab und Opel.

Valmet sei seit mehr als 10 Jahren in der Entwicklung und Produktion von Elektroautos tätig, erklärte Lightyear. Das Unternehmen verfüge über mehr als 50 Jahre Erfahrung mit großen und bekannten Automarken sowie bei der Begleitung von Start-ups und wachsenden Unternehmen bis zur Produktion. Bereits mehr als 1,7 Millionen Fahrzeuge hätten die Produktionsbänder von Valmet im finnischen Uusikaupunki verlassen. Der Fertigungspartner verfüge zudem über eine eigene Produktionslinie für Batterien und habe kürzlich umfangreich in zusätzliche Technik- und Testkapazitäten für die Entwicklung von E-Auto-Antriebssträngen investiert.

„Vor zwei Jahren haben wir unseren Prototyp Lightyear One angekündigt. Wir sind wirklich begeistert, einen Produktionspartner gefunden zu haben, mit dem wir dieses exklusive Modell herstellen werden“, sagte Lex Hoefsloot, Chef und Mitbegründer von Lightyear. Valmet Automotive könne eine überzeugende Erfolgsbilanz und mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in der Elektroauto-Produktion vorweisen. Das Unternehmen passe zudem kulturell gut zu Lightyear, so Hoefsloot.

In den kommenden Monaten will Lightyear den One weiter für die Serie testen und optimieren sowie die für die Zulassung erforderlichen Homologationstests absolvieren. Das 150.000 Euro teure Solar-Elektroauto soll im Sommer kommenden Jahres in einer auf 946 Exemplare limitierten Erstserie starten. Ab 2024 will Lightyear auch E-Autos mit Solar-Technologie für den Massenmarkt anbieten.