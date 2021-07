Die Radisson Hotel Group wird das Angebot an Elektroauto-Lademöglichkeiten an ihren Standorten in Europa ausbauen. Dazu kooperiert die internationale Hotelgruppe mit dem niederländischen Ladeinfrastruktur-Anbieter Allego. Geplant ist die Installation von regulären AC- sowie besonders schnellen DC-Ladepunkten. Der Zeithorizont für das Vorhaben ist allerdings etwas größer.

Die Partnerschaft habe zum Ziel, an über 220 Standorten der Radisson Hotel Group in ganz Europa „ultraschnelle“, schnelle und reguläre Ladelösungen für Elektrofahrzeuge zu installieren und zu betreiben, heißt es in einer Mitteilung. Jedes europäische Haus der Hotelkette soll seinen Gästen bis 2025 das Aufladen von E-Autos vor Ort anbieten können. Wie viele Ladepunkte an den 220 Standorten jeweils entstehen sollen, geht aus der Bekanntmachung nicht hervor.

Unter „ultraschnellen“ Ladelösungen versteht Radisson Technik mit 150 kW und mehr Ladeleistung, die zusammen mit schnellen 50-kW-Lademöglichkeiten an Hotels an stark frequentierten Standorten geboten werden soll. Hinzu kommen für Gäste, die über Nacht bleiben oder an Meetings und Veranstaltungen teilnehmen, reguläre AC-Ladepunkte. Der Startschuss fällt in Großbritannien und den nordischen Ländern, andere europäische Länder wie Deutschland, Frankreich und die Niederlande sollen folgen.

E-Auto-Fahrern, die von den schnellen Strom-Tankstellen der Radisson-Häuser Gebrauch machen, werden während des Ladevorgangs Annehmlichkeiten wie Snacks oder Getränke zum Mitnehmen angeboten. Für die zusammen mit Allego abgewickelte Bezahlung des Services sind diverse Bezahlmöglichkeiten vorgesehen, einschließlich Kredit-, Debit- und Charge-Karten von europäischen Mobilitätsdienstleistern.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit der Radisson Hotel Group, die ein wichtiger Partner für unser paneuropäisches Elektroauto-Ladenetzwerk ist, unterstützt durch ihre attraktive Präsenz und hochfrequentierten Standorte“, so Allego-Chef Mathieu Bonnet. „Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, unser zuverlässiges, nahtloses Ladeerlebnis und unser europaweites Netzwerk einer größeren Gruppe von E-Fahrern zugänglich zu machen und das gut situierte Hotelnetzwerk der Radisson Hotel Group in ganz Europa zu nutzen. So können Gäste ihr Elektroauto auf die bequemste Art und Weise aufladen.“