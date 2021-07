Mit dem Start der ersten Bundesländer in die Sommerferien hat die Nutzung von Strom-Tankstellen an deutschen Autobahnraststätten deutlich zugenommen. Tank & Rast verzeichnete im Juni 61.011 Ladevorgänge – fast dreimal so viele wie im Vorjahresmonat (22.737) und 8750 mehr als im Mai (52.261). Damit wurden laut dem Raststättenbetreiber im ersten Halbjahr 2021 insgesamt bereits 257.727 Ladevorgänge gezählt, im gesamten Vorjahr waren es 323.706. In Kürze wird ein neuer Rekordwert erwartet.

Tank & Rast betreibt eigenen Angaben nach entlang der Autobahn mit den Partnern E.On, EnBW, MER und Ionity an 367 Standorten und mit fast 1400 Ladepunkten das größte zusammenhängende Schnellladenetz in Deutschland. Im Schnitt fänden Fahrer von E-Autos alle 60 Kilometer eine Schnellladesäule an Raststätten und Autohöfen. An über 250 Standorten stünden bereits Ladesäulen, die eine Ladeleistung von 150 kW bis 350 kW und damit sehr kurze Ladezeiten ermöglichen.

Tank & Rast habe bereits 2014 mit dem Aufbau eines bundesweiten E-Ladenetzes begonnen, als Elektroautos auf deutschen Straßen noch selten waren. Seit 2019 steige die Nutzung der Strom-Tankstellen an den Raststätten deutlich an. Trotz Corona sei die Anzahl der Ladevorgänge selbst im Jahr 2020 weiter gewachsen. Der Grund: Die Rastanlagen mit den Tankstellen waren während der Pandemie durchgehend geöffnet und die dortigen Waschräume kostenfrei zugänglich.

Einen Nutzerrekord der Ladesäulen erwartet Tank & Rast am kommenden Super-Ferienwochenende: Am 31. Juli/1. August befindet sich Deutschland in den Sommerferien. Für die Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein enden die Ferien, für Bayern und Baden-Württemberg beginnen sie. Für Raststätten und Autobahnen bedeutet dies eine der höchsten Stau- und Reisefrequenzen des Jahres. „Trotzdem müssen Fahrer von Elektroautos auch an nutzungsintensiven Tagen in der Regel nicht mit Wartezeiten an den Ladesäulen rechnen. Wir können aber sagen: Ein Ladepunkt wird pro Tag ca. 1,4-mal genutzt. Mit dem Ausbau des Ladenetzes stellen wir uns bereits auf zukünftige Auslastungszahlen ein und sind für den Hochlauf der E-Mobilität gerüstet“, so Unternehmenschef Löw.

Blicke man auf die Einzelnutzung der Standorte, sei im Juni jeder Standort durchschnittlich 5,56-mal täglich für einen Ladevorgang genutzt worden, berichtet Tank & Rast. Im Vorjahresmonat habe dieser Wert bei 2,16 und im Mai dieses Jahres bei 4,76. gelegen. Die meistgenutzten der insgesamt fast 1400 Ladepunkte im Netz von Tank & Rast stünden an folgenden Raststätten: