Die schwedische Elektroauto-Marke Polestar setzt ihre Expansion fort. Im Laufe des Jahres 2021 will das zu Volvo und dessen chinesischen Mutterkonzern Geely gehörende Unternehmen in neun neuen Märkten starten, womit die Präsenz auf 18 Märkte weltweit wächst. Bis Jahresende soll sich außerdem die Zahl der stationären Standorte verdoppeln.

Neben den bisherigen Ausstellungsräumen „Polestar Spaces“, die typischerweise in Stadtzentren zu finden sind, führt die Marke nun die sogenannten Polestar Destinations (Artikelbild) ein. „Beide – Polestar Spaces ebenso wie Polestar Destinations – bieten Interessierten denselben erlebnisorientierten Zugang, um in die Marke Polestar einzutauchen und eine Probefahrt zu machen“, heißt es. Die Polestar Destinations werden an größeren, leicht zugänglichen Standorten außerhalb der Stadt angesiedelt. Sie werden zusätzlich, im Falle eines Kaufs, auch die Fahrzeugübergaben an Endkonsumenten abwickeln.

„Wir expandieren sowohl in Märkten, in denen wir bereits präsent sind, als auch in neuen Märkten extrem schnell. Für eine Marke, die erst seit knapp über zwölf Monaten agiert, ist diese Art von Fußabdruck beispiellos“, sagt Firmenchef Thomas Ingenlath. „Unser Ziel ist es, auch im Jahr 2022 mit einer vergleichbaren Geschwindigkeit zu wachsen und neue Märkte zu erschließen. Diese stetige Expansion in Kombination mit unserem neuen Retail-Konzept wird dazu beitragen, die Erwartungen unserer Eigentümer zu übertreffen.“

Die physische Präsenz der Marke wachse durch die jüngsten Maßnahmen auf rund 100 Standorte weltweit an, einschließlich einiger temporärer Pop-up-Standorte. „Unser Fokus liegt darauf, dass Kunden mit unserer Marke und unseren Fahrzeugen ganz nach ihren persönlichen Wünschen interagieren können. Eine neu durchdachte Online-Kaufumgebung wird durch physische Standorte unterstützt, um sowohl die Bekanntheit als auch den Umsatz zu steigern“, so Vertriebschef Mike Whittington. „Unser neues Destinations-Konzept gibt den Kunden noch mehr Zugang zur Marke und passt besonders gut zu einigen unserer neueren Märkte.“

Nach den bereits 2020 entstandenen Polestar Spaces in Düsseldorf und Köln unterhält die Marke in Deutschland mittlerweile auch Polestar Spaces in Hamburg, Stuttgart, München und Frankfurt am Main. Diesen Monat soll in Berlin ein weiterer Polestar Space eröffnet werden. Zusätzlich zu den Spaces sollen in diesem Jahr zwei Polestar Destinations in Deutschland eröffnet werden, einer davon im Osten des Landes. Auch das Netz an „Testdrive Hubs“ wurde erweitert, über die kontaktlose Probefahrten an 15 Standorten in Deutschland vereinbart werden können.

Das digitale Vertriebskonzept von Polestar sieht vor, dass die Kunden die angebotenen Fahrzeuge auf ihren persönlichen Endgeräten entdecken, konfigurieren und kaufen. „Sie müssen dazu keinen Space besuchen, auch wenn der Marke bewusst ist, wie wichtig es ist, die Fahrzeuge selbst zu entdecken und Probefahrten vorzunehmen“, merkt das Unternehmen an. Deshalb würden bis Ende des Jahres weltweit rund 60 weitere Standorte für Probefahrten in Betrieb genommen. Auch die Kundenübergabezentren würden zügig ausgebaut.

Das aktuelle Modellprogramm von Polestar besteht aus dem auslaufenden Hybrid-Coupé Polestar 1 und dem ersten von mehreren geplanten Elektroautos Polestar 2. Für Service- und Wartung nach dem Kauf gibt es derzeit Unternehmensangaben nach in den bedienten Märkten über 650 Servicepunkte, 125 davon in Deutschland. Bis Ende 2021 sollen es mehr als 780 sein.