Das vor wenigen Jahren noch kleine Angebot an alltagstauglichen Elektroautos ist deutlich gewachsen. Auch die Preise für die alternative Antriebsart sind dank der größeren Produktionsmengen und neuen Technologien gesunken, hinzu kommen teils umfangreiche staatliche Förderungen. Weniger positiv ist die Entwicklung bei der Ladeinfrastruktur – Strom-Tankstellen sind noch Mangelware und die Verbraucher stehen vielerorts einem undurchschaubaren Tarif-Dschungel gegenüber.

„Wir müssen es hinbekommen, dass die Preise so wie bei der Zapfsäule auch für jeden transparent wahrnehmbar sind, über die Anbieter hinweg, um klarzumachen: Laden ist immer und überall möglich“, sagte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Mit Blick auf Reichweite und Alltagstauglichkeit gebe es bei den Verbrauchern weiterhin Vorbehalte gegenüber E-Fahrzeugen, sagte ADAC-Verkehrspräsident Gerhard Hillebrand der dpa. Deshalb seien Fortschritte bei der Ladeinfrastruktur so wichtig. „Laden muss so einfach werden wie Tanken. Aktuell ist das Laden häufig noch ein komplexer Vorgang – vor allem mit Blick auf die Bezahlmöglichkeit und die zahlreichen verschiedenen Tarife.“ Den Verbrauchern sollten einheitliche Standards und bei den Preisen mehr Transparenz geboten werden. Markus Emmert, Vorstand des Bundesverbandes eMobilität, sagte, die Kunde müssten im Voraus wissen, was ein Ladevorgang kostet.

Bei den Preisen sei mehr Vergleichbarkeit nötig, die durch die derzeit sehr unterschiedliche Preisgestaltung stark eingeschränkt sei, erklärte der baden-württembergische Verbraucherschutzminister Peter Hauk (CDU). Er sprach sich für eine „Markttransparenzstelle“ für Ladetarife aus, dafür hatte sich auf Initiative von Baden-Württemberg sowie Berlin die Verbraucherschutzministerkonferenz im Mai eingesetzt. Ladesäulenbetreiber sollten verpflichtet werden, Preise, Preiskomponenten, Belegungsstatus und Bezahlmöglichkeiten an diese Stelle zu melden und laufend zu aktualisieren. Diese Daten könnten über die Apps der E-Fahrer für Transparenz sorgen.

Lademarkt sehr unübersichtlich

Bisher herrsche noch ein Tarif-Dschungel, sagte Thorsten Storck, Energieexperte beim Vergleichsportal Verivox. Es gebe unzählige Kombinationen von Preisen pro Kilowattstunde, pro Ladevorgang, pro Minute, Grundgebühren, Roaming-Gebühren und Extra-Gebühren für schnelles Aufladen. Hinzu kämen zahlreiche Ladekarten und Apps, die nur an bestimmten Ladesäulen funktionieren. Dies führe zu großen Preisunterschieden. Für die Kunden wäre es am einfachsten, wenn sie sich für einen Tarif entscheiden könnten, der dann an jeder Ladesäule gilt. „Dazu wäre ein verpflichtendes Durchleitungsmodell notwendig, dass es beispielsweise jetzt schon für das Stromnetz gibt“, erläuterte Storck.

Laut der Chefin des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) hat der Markt bei der Preistransparenz in den vergangenen Jahren große Fortschritte gemacht. „Jede E-Autofahrerin und jeder E-Autofahrer kann an jeder Ladesäule in Deutschland laden und den dazugehörigen Preis vor dem Ladevorgang einsehen“, so Kerstin Andreae. Inzwischen seien flächendeckend kilowattstunden-basierte Tarife die Regel. Die allermeisten Ladevertrags-Dienstleister böten feste und transparente Tarife für das Normal- und Schnellladen an. Die Kunden hätten wie bei Mobilfunktarifen eine große Auswahl an Tarifen, die ihrem Nutzerverhalten am ehesten zusagen. Wer keinen Ladevertrag habe oder wessen Ladevertrag die betreffende Ladesäule nicht abdecke, könne beim Ad-hoc-Laden den Kilowattstunden-Preis abrufen, in der Regel über einen QR-Code.

„Typischerweise laden Elektromobilitätskunden, ähnlich wie Mobilfunkkunden, bei einem Ladeanbieter“, sagte eine Sprecherin des Energieversorgers EnBW, der hierzulande zu den führenden Anbietern gehört. An rund 95 Prozent aller Ladesäulen in Deutschland gelte ein einheitlicher Preis. Damit gebe es eine anbieterübergreifende Preistransparenz. Beim Ad-hoc-Laden gelte wie beim Tanken an einer Tankstelle der Preis des jeweiligen Anbieters.

Beim vertragsbasierten Laden bräuchten die Vertragsanbieter Zugang zu allen Ladepunkten, forderte die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie, Hildegard Müller. „Klar ist: Nur mit einfachen, transparenten und kundenfreundlichen Ladelösungen kann der Hochlauf der Elektromobilität auch in Zukunft gelingen.“