US-Elektroautobauer Tesla hat seine Geschäftszahlen für das zweite Quartal veröffentlicht. Das Unternehmen produzierte und lieferte in Q2 2021 erstmals jeweils über 200.000 Fahrzeuge. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr auf knapp 12 Milliarden Dollar und fiel damit nahezu doppelt so hoch wie in Q2 2020 aus. Der Nettogewinn lag bei rund 1,14 Milliarden Dollar – im Vorjahresquartal waren es nur 104 Millionen Dollar.

Der Großteil des Umsatzes entfiel mit 10,21 Milliarden Dollar auf das Automobilsegment. 354 Millionen Dollar davon wurden durch den Verkauf sogenannter Regulatory Credits an Hersteller mit weniger umweltfreundlichen Pkw zum Verbessern ihrer CO2-Bilanz verdient. Tesla betont in den Unterlagen zu seinem jüngsten Quartalsergebnis neben den Rekorden bei Produktion und Auslieferung die auf 11 Prozent gewachsene operative Marge.

Auch Tesla hatte zuletzt mit dem weltweiten Mangel an Computerchips durch die Coronavirus-Pandemie zu kämpfen. Außerdem hätten überlastete Häfen das Geschäft erschwert. Angesichts der weltweit hohen Nachfrage nach Fahrzeugen werde die Versorgung mit Bauteilen einen großen Einfluss auf das Wachstum bei den Auslieferungen im Rest des Jahres haben, so das Unternehmen. „Die öffentliche Stimmung und Unterstützung für Elektroautos scheint an einem noch nie dagewesenen Wendepunkt zu sein. Wir arbeiten weiterhin hart daran, die Kosten zu senken und unsere Produktionsrate zu erhöhen, um Elektroautos für so viele Menschen wie möglich zugänglich zu machen.“

Von der großen Limousine Model S und dem Premium-SUV Model X wurden von April bis Juni 2340 Exemplare produziert und 1895 ausgeliefert. Beide Baureihen durchlaufen derzeit einen Modellwechsel und werden erst in den nächsten Monaten wieder in größeren Stückzahlen hergestellt. Von der Mittelklasse-Limousine Model 3 und dem Mittelklasse-SUV Model Y verließen in den letzten drei Monaten 204.801 Einheiten die Fabriken, 199.409 wurden an Kunden übergeben. Unter dem Strich wurden im zweiten Quartal 206.421 Elektroautos hergestellt und 201.304 ausgeliefert. In Q2 2020 waren es noch rund 82.000 produzierte Stromer und 91.000 ausgelieferte Fahrzeuge.

„Robuste“ Nachfrage

Die weltweite Nachfrage sei „robust“ und man produziere am Limit der verfügbaren Komponenten. Der Hochlauf der Produktion des neuen Model S komme voran und soll im Laufe des Jahres weiter hochgefahren werden. Der Großteil der Produktion von Model 3 und Model Y sei aufgrund des großen Interesses in Nordamerika ausgeliefert worden, erklärt Tesla. Das im Bau befindliche Werk um Bundesstaat Texas mache Fortschritte. Auch die Fertigung in China komme voran und sei mittlerweile zur weltweiten Exportdrehscheibe der Marke ausgebaut worden.

Die Nachfrage in Europa liege über der derzeit verfügbaren Zahl an Fahrzeugen, was zu steigenden Wartezeiten für die Kunden führe, so Tesla weiter. Man arbeite daran, so schnell wie möglich mit der Produktion in der in Brandenburg nahe Berlin entstehenden ersten Europa-„Gigafactory“ zu beginnen. Aktuell werde der Start für 2021 angepeilt, das gelte auch für das neue Werk in Texas.

Tesla betont in der Präsentation zum jüngsten Zahlenwerk zum Abschluss, dass die Produktionskapazität so schnell wie möglich gesteigert werden soll. Das Unternehmen bekräftigte, in den kommenden Jahren bei der Auslieferung von Elektroautos ein jährliches Wachstum von mindestens 50 Prozent erreichen zu wollen. 2021 hofft man auf ein noch besseres Ergebnis. 2020 hatte Tesla über 500.000 Fahrzeuge gebaut und fast 500.000 Auslieferungen erreicht.

Die Einführung seines ersten Lkw Semi verschiebt Tesla auf 2022, bereits zuvor kam es hier immer wieder zu Verzögerungen. Man wolle sich auf die neuen Fabriken konzentrieren, außerdem seien nur begrenzt Batteriezellen verfügbar, hinzu kämen die Herausforderungen in der globalen Lieferkette, so das Unternehmen. Bei der Vorbereitung der Serienfertigung des „Cybertruck“ gebe es Fortschritte, in Deutschland wird der in Texas entstehende Pickup-Truck voraussichtlich nicht angeboten. Zum neuen Tesla Roadster heißt es lediglich, dass dieser weiter in Entwicklung sei.