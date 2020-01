Tesla hat in einem Schreiben an Reservierende des Elektro-Lkw Semi ein Update zum aktuellen Stand des Projekts gegeben. Der 2017 vorgestellte Sattelschlepper befindet sich demnach weiter in der Testphase zur Optimierung der Technik, werde aber noch in diesem Jahr starten.

Eigentlich sollt der Tesla Semi schon 2019 in die Produktion gehen. Angesprochen auf den Stand des Vorhabens sagte Projektleiter Jerome Guillen im letzten Jahr dann aber, dass der batteriebetriebene Laster erst 2020 in Serie hergestellt werde. Man sei „sehr zufrieden“ und nutze die Prototypen des Semi bereits mit „ziemlich erstaunlichem“ Erfolg, betonte Guillen.

In diesem Jahr soll zunächst nur eine kleine Stückzahl des Semi auf die Straßen kommen. Das Interesse an dem ersten großen Nutzfahrzeug von Tesla ist groß: Nach Angaben des Unternehmens und Kaufinteressenten gingen in den Monaten nach der Vorstellung zahlreiche Reservierungen ein. In der jetzt an Vorbesteller versandten Nachricht bestätigte Teslas Lkw-Team laut dem US-Blog Electrek die Einführung in diesem Jahr. In der zweiten Jahreshälfte 2020 werde „eine limitierte“ Produktion beginnen, hieß es. Wie viele Fahrzeuge ab wann genau an Kunden übergeben werden sollen, wurde nicht spezifiziert.

Die Semi-Entwickler schrieben weiter, den E-Lkw in den vergangenen Monaten unter realen Bedingungen erprobt zu haben. Dabei sei auch geprüft worden, wie sich das Fahrzeug auf unwegsamen Straßen schlägt. Tesla wolle sicherstellen, dass dem Semi schlechte Straßen und kleinere Kollisionen etwa mit Bordsteinen oder Schlaglöcher nichts anhaben.

„Die Testfahrzeuge haben sich bislang sehr gut bewährt und verhalten sich weiter beeindruckend. Wir haben zudem mehrere wichtige technische Entwicklungsschritte erfolgreich abgeschlossen“, so Tesla in seinem Schreiben an Lkw-Kunden. In einem nächsten Schritt gebe es Wintertests mit Fokus auf Leistung und Fahrverhalten bei niedrigen Temperaturen und auf rutschigen Untergründen.

Der Semi soll sich mit vier E-Motoren deutlich dynamischer als Verbrenner-Modelle fahren lassen. Als Reichweite werden bis zu 800 Kilometer und mehr in Aussicht gestellt. Für das „Tanken“ schwerer elektrischer Nutzfahrzeuge wie dem Semi will Tesla einen Ladestandard vorantreiben. Dazu unterstützt das Unternehmen seinem jüngsten Update zufolge entsprechende Pläne der CCS-Initiative CharIN.