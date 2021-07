Toyotas Chefwissenschaftler hat kürzlich verteidigt, dass der Autokonzern weiter mehrere Antriebsarten vorantreibt und nicht wie andere reine Stromer in den Fokus rückt. Die Japaner begründen das mit den weltweit unterschiedlichen Anforderungen der Menschen und der schlechten CO2-Bilanz der Elektroauto-Produktion. Außerdem verkauft das Unternehmen weiter viele Hybridautos und hat daher durch die immer strengeren Emissionsvorgaben der Politik weniger Druck als andere Hersteller.

Im ersten Halbjahr 2021 wurden in Europa 598.888 Fahrzeuge der Marken Toyota und Lexus abgesetzt. Gegenüber dem von der Corona-Pandemie geprägten Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Zuwachs von 41 Prozent. Toyota Motor Europe erreichte damit einen Rekordmarktanteil von 6,6 Prozent. Mit der Absatzsteigerung habe sich der Trend aus dem ersten Quartal, bestätigt, so das Unternehmen. Verantwortlich sei die anhaltend hohe Nachfrage nach den elektrifizierten Modellen – insbesondere nach den Hybridfahrzeugen, die europaweit inzwischen 59 Prozent des Gesamtabsatzes ausmachten. In Westeuropa liege der Hybrid-Anteil dabei bei 70 Prozent, in Osteuropa bei 27 Prozent.

„Wegen der unverändert großen Nachfrage haben wir unsere Absatzprognose für 2021 bereits auf 1,15 Millionen Fahrzeuge angehoben. Wir haben einen rekordverdächtigen Auftragsbestand von rund 200.000 Fahrzeugen, allerdings sind auch wir nicht immun gegen Lieferunterbrechungen und andere Herausforderungen, mit denen die gesamte Branche konfrontiert ist“, so der Präsident von Toyota Motor Europe Matt Harrison. „Durch unseren Multitechnologie-Elektrifizierungsansatz, mit dem wir unserem Ziel der CO2-Neutralität stetig näher kommen, erfüllen wir nicht nur die Kundenbedürfnisse, sondern übertreffen auch unsere EU-Ziele für den CO2-Ausstoß.“

Der Toyota-Absatz stieg von Januar bis Juni 2021 um 42 Prozent auf 559.718 Einheiten, wodurch der europaweite Markanteil um 0,4 Punkte auf 6,2 Prozent zulegte. Zu den beliebtesten Modellen gehörten der kleine Yaris, die kompakte Corolla-Baureihe und das Kompakt-SUV RAV4. Das Trio machte 61 Prozent des Gesamtvolumens aus, knapp zwei Drittel wurden mit Hybridantrieb ausgeliefert. Modellübergreifend verfügten insgesamt 326.420 Fahrzeuge über die Kombination aus Benzin- und Elektromotor, was eine Steigerung von 64 Prozent gegenüber dem Vorjahrszeitraum bedeute, so Toyota. Auch die Plug-in-Hybrid- und Brennstoffzellen-Fahrzeuge kämen immer besser in Fahrt, darüber hinaus habe unlängst das erste Elektroauto seine Weltpremiere gefeiert.

Bei Toyotas Edelmarke Lexus steht mit 39.170 verkauften Fahrzeugen in den ersten sechs Monaten ein Plus von 32 Prozent zu Buche. 62 Prozent der Modelle verfügten über Hybridantrieb, in Westeuropa lag der Anteil sogar bei 93 Prozent. Als Bestseller erwiesen sich die SUV-Baureihen, die für 84 Prozent des Absatzes verantwortlich waren. Drei von fünf SUV wurden mit elektrifiziertem Antrieb an Kunden übergeben. Auf den zu Jahresbeginn eingeführten vollelektrischen Lexus UX 300e entfielen zehn Prozent aller Verkäufe in dieser Modellreihe.