Gill Pratt ist leitender Wissenschaftler bei Toyota. In einem Beitrag auf dem Portal Medium begründete er die von dem japanischen Automobilkonzern weiter verfolgte Strategie, auf mehre Antriebsarten zu setzen.

Er liebe elektrifizierte Fahrzeuge, betonte Pratt. Nicht nur, weil er jahrzehntelang an deren Entwicklung gearbeitet habe, sondern auch wegen der beim Betrieb von Verbrennern entstehenden Emissionen. Er selbst fahre ein Hybridauto sowie einen Plug-in-Hybriden von Toyota, außerdem Teslas vollelektrische SUV Model X. „Ich liebe sie alle“, so der Toyota-Manager. Dennoch sei er kein Befürworter des schnellen Abschieds vom Verbrennungsmotor zugunsten von nur mit Batterie fahrenden Wagen.

Als Wissenschaftler vertrete Pratt die Meinung, dass im Kampf gegen den Klimawandel Vielfalt bei den Antrieben besser sei als die Konzentration auf Batterie-Elektroautos. Dafür gebe es zwei zentrale Gründe: Zum einen koste die Produktion von Batteriezellen Geld, erfordere natürliche Ressourcen und erzeuge erheblich Treibhausgase. Fahre man vor allem Kurzstrecken mit einem Elektroauto, würden die Akkus den größten Teil der Zeit nicht genutzt. Sie sollten daher in größerer Zahl in E-Fahrzeugen mit dem richtigen Format – auch in Hybriden und Plug-in-Hybriden – eingesetzt werden, anstatt vorrangig in einer kleineren Zahl von reinen Stromern mit Langstrecken-Reichweite wie das Model X. Das sei insbesondere mit Blick auf das schwierige Recycling von E-Auto-Batterien wesentlich. „Wenn wir Klimaneutralität erreichen wollen, müssen wir auf alle Teile des ‚3R‘-Prozesses achten – Reduzieren, Wiederverwenden und Recyceln“, so Pratt.

Als zweiten Grund für sein Plädoyer für Antriebsvielfalt nannte der Toyota-Wissenschaftler die unterschiedlichen Umstände und Anforderungen der Menschen. In einigen Teilen der Welt gebe es Zugang zu viel erneuerbarem Strom und Elektroauto-Schnellladestationen. In vielen anderen Teilen der Welt seien Schnellladestationen aber selten. Oder der Strom werde mit hohen Treibhausgasemissionen erzeugt, was dazu führe, dass Batterie-Autos während ihrer Lebensdauer netto mehr Treibhausgase in die Luft abgeben würden als Plug-in-Hybride und in einigen Fällen auch als Hybride.

„Selbst, wenn die beste Wahl für die durchschnittliche Person eines Tages ein Batterie-Elektroauto sein wird, wird es nicht für jede Person der beste Weg sein, um zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen beizutragen oder um die meisten Treibhausgasemissionen zu eliminieren“, meinte Pratt. Auch er sei der Ansicht, dass die Batterie-Produktion hochgefahren und so schnell wie möglich mehr Schnellladestationen aufgebaut werden sollten. „Aber ich weiß auch, dass in vielen Ländern (einschließlich der USA) ein Großteil der einfacheren Reduktion von Treibhausgasemissionen der Stromkraftwerke bereits durch die Umstellung von Kohle- und Ölbrennern auf Erdgas erreicht wurde (was die Treibhausgasemissionen um etwa die Hälfte senkt).“

„Weitere Verbesserungen, wie die Umstellung auf grünen oder blauen Wasserstoff oder der Ersatz von Wärmekraftwerken durch neue Kernkraft-, Photovoltaik-, Windkraft- und geothermische Anlagen, werden schwieriger sein, mehr kosten und länger dauern, auf Zeitskalen, die mit der Lebensdauer neuer Fahrzeuge vergleichbar sind und darüber hinausgehen“, erklärte Pratt.

„Emissionen so schnell wie möglich eliminieren“

„Die Atmosphäre reichert Treibhausgase über lange Zeiträume an, sodass die Treibhausgase, die wir jetzt ausstoßen, ein Jahrhundert oder länger bei uns sein werden. Unsere Verantwortung ist klar: Wir müssen die Emissionen so schnell wie möglich eliminieren.“ Pratt und auch Toyota als Unternehmen seien daher der Überzeugung, dass es „ein gewaltiger Fehler“ der Politik sein würde, enge Lösungen wie das Bestehen auf Batterie-Elektroautos vorzuschreiben. „Stattdessen besteht die bessere Lösung darin, es den Herstellern zu erlauben, eine Vielzahl von Antriebssträngen zu entwickeln, und den Fahrern die Möglichkeit zu geben, den CO2-armen Antriebsstrang zu wählen, der am besten zu ihren Gegebenheiten passt.“

Pratt unterstrich, dass Toyota umfangreich in die Entwicklung neuer Batterien wie Festkörper-Akkus und Technologie für bessere Batterieleistung investiere. Aber weder das Unternehmen noch er glaubten, dass das alles sei, was zu tun ist. Mit Hybrid-, Plug-in-Hybrid-, reinen Batterie- und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen im Angebot würden im Jahr 2030 70 Prozent der Toyota-Fahrzeuge elektrifiziert sein. „Diese Herangehensweise – mit verschiedenen Lösungen für verschiedene Umstände – ist genau das, was der Satz ‚global denken, lokal handeln‘ für mich bedeutet. Und ich glaube aufrichtig, dass dies der beste Weg ist, um so schnell wie möglich den größten Teil der in die Atmosphäre abgegebenen Treibhausgase zu reduzieren.“