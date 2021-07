Volvo richtet sein Angebot auf Elektroautos aus, ab 2030 soll nur noch diese Antriebsform angeboten werden. Flankierend schwenken die Schweden auf digitalen Direktvertrieb um. Die Elektro-Offensive bestimmt zunehmend auch den Alltag der Vertriebs- und Servicepartner. Die Spezialisten in den Werkstätten stehen dabei besonderen Herausforderungen gegenüber.

Die Arbeiten an den Hochvolt-Batterien elektrifizierter Fahrzeuge verlangen neue Fachkenntnisse, sie sind auch mit erheblichen Gefahren verbunden und unterliegen deshalb besonderen Sicherheitsstandards. Mit diesem Hintergrund habe Volvo Car Germany in den letzten beiden Jahren einen zweistelligen Millionenbetrag in den zweiten deutschen Standort im hessischen Dietzenbach investiert. Seit 2012 würden dort Werkstattmitarbeiter der Volvo-Partner für die Arbeit an und in der Batterie von E-Modellen ausgebildet.

Die Arbeit an Plug-in-Hybrid- und Elektroautos erfordert Fachkräfte, die sich mit Fahrzeugtechnik auskennen und umfangreiches Wissen im Bereich Hochvolt haben. „Besondere Vorsicht ist vor allem bei allen orangefarbenen Leitungen und Fahrzeugteilen geboten – schließlich liegt an der Batterie des rein elektrischen Volvo XC40 eine Gleichspannung von 400 Volt an“, erklärt Volvo. Schon 50 Volt würden genügen, um lebensgefährlichen Strom fließen zu lassen.

Ohne Schutzausrüstung mit isolierten, bis zu 1000-Volt absorbierenden Handschuhen, Visier mit Störlichtbogenschutz, Schuhen mit antistatischer Brandsohle sowie schwerentflammbarer Kleidung dürfe kein Mitarbeiter an den abgesperrten und mit auffälligen gelb-schwarzen Schildern gekennzeichneten Hochvolt-Arbeitsplatz. Für den Notfall liege hier noch ein Kunststoff-Ziehhaken bereit, um eine im Falle eines elektrischen Schlages am Boden liegende Person von der Batterie wegziehen zu können.

„Sicherheit steht bei Volvo immer an erster Stelle“, betont Martina Maletz, verantwortlich für die Kompetenzentwicklung bei Volvo Car Germany. „Aus diesem Grund legen wir großen Wert auf ein modulares und zukunftweisendes Hochvolt-Training, das die Werkstattmitarbeiter auf höchstem Niveau qualifiziert bevor sie an den elektrifizierten Volvo Modellen arbeiten Fehler können hier dramatische Folgen haben. Dafür müssen auch die Unternehmer sensibilisiert und mit in die Pflicht genommen werden.“ Deswegen unterstütze Volvo seine Partner nicht nur bei der Weiterbildung der Mitarbeiter, sondern auch den Unternehmer selbst hinsichtlich seiner Verantwortung für einen sicheren Betrieb.

„Fit for Electric“

Das Trainingsangebot unter der Überschrift „Fit for Electric“ vernetzt neben Werkstatt und Geschäftsleitung weitere in regelmäßigem Kundenkontakt stehende Mitarbeiter in den Volvo-Autohäusern mit dem Thema E-Mobilität, speziell den Verkauf und die Service-Beratung. „Die Elektromobilität ist noch immer erklärungsbedürftig, für die Kunden und die Mitarbeiter unserer Partner gleichermaßen“, so Maletz. „Da müssen unter Umständen noch Vorbehalte abgebaut und die Vorteile aufgezeigt werden. Das ist aber die Zukunft und diese wollen wir ebenso erfolgreich gestalten, wie die Phase mit den Fahrzeugen, die von Verbrennungsmotoren angetrieben wurden. Den hohen Anforderungen in allen Bereichen unseres Geschäfts sind wir uns bewusst und wir wollen deshalb mit dem vernetzten Training einen starken Beitrag zur Volvo Elektro-Offensive leisten.“

Wenn die Arbeit an einem elektrifizierten Auto beginne, gehe es im ersten Schritt um eins: Das Fahrzeug müsse spannungsfrei geschaltet werden, unabhängig davon, ob an der Batterie gearbeitet oder Reifen gewechselt werden sollen, erläutert Volvo. Dies dürfe rein gesetzlich nur ein sogenannter Hochvolt-Fachkundiger tun. Das modulare Hochvolt-Trainingsprogramm bei Volvo Car Germany schaffe zum einen die gesetzlichen Voraussetzungen für die Arbeit an Hochvolt-Fahrzeugen und schule zum anderen die Trainingsteilnehmer spezifisch auf die Volvo-Modelle und darüber hinaus. Die digitale „Hochvoltsprechstunde“ gebe den Fachkundigen zusätzlich die Gelegenheit, sich untereinander online auszutauschen und Fragen an das Volvo-Trainerteam zu stellen, die sich im Werkstattalltag ergeben.

Die Zertifizierungen für Arbeiten an und im Energiespeicher erfolgten bei Volvo Car Germany in zwei Modulen, die sowohl digital als auch in Präsenz erfolgen. Das erste Training befähige die Mitarbeiter ein Hochvolt-Fahrzeug spannungsfrei zu schalten und eine Hochvolt-Batterie auszutauschen. Im darauf aufbauenden Training gehe es dann darum, Bauteile und Batteriemodule innerhalb der Hochvoltbatterie zu ersetzen. Nach Angaben von Volvo haben rund 2500 Mitarbeiter in den letzten 15 Monaten die Schulungen durchlaufen, 105 Webinare, 18 Online-Livesessions und 15 Präsenz-Trainings seien durchgeführt worden.