Porsche-Produktionschef Albrecht Reimold hat in einem Interview mit der Automobilwoche unter anderem über die Vorbereitungen für den neuen, vollelektrischen Macan in Leipzig gesprochen. Auch zu dem mit der Konzernschwester Audi vorangetriebenen Stromer-Projekt Artemis und weiteren neuen Technologien äußerte er sich.

Aktuell hat Porsche die Sportlimousine Taycan im Angebot, die es seit diesem Jahr auch in einer Kombiversion gibt. Die Nachfrage nach der Ende 2019 gestarteten Baureihe ist anhaltend hoch, im ersten Halbjahr 2021 wurden 19.822 Stück ausgeliefert – im Vorjahreszeitraum waren es 4480. Die beiden Taycans sind die ersten von mehreren Elektroautos des Sportwagenbauers. Als Nächstes steht der batteriebetriebene Macan an. Mit den Vorbereitungen für die Produktion des Kompakt-SUV sei man in Leipzig „voll im Plan“, sagte Reimold. Das Modell werde wie geplant 2023 an den Start gehen – erwartet worden war allerdings ein Start schon im nächsten Jahr.

Der bisherige Macan mit Verbrennungsmotoren wird vorerst aufgefrischt weiter verkauft – wie lange noch, bleibt abzuwarten. Reimold betonte, dass Porsche „elektrisch in die Zukunft fahren“ und eine technologische Vorreiterrolle übernehmen wolle. Da sich die E-Mobilität weltweit unterschiedlich entwickele, stelle sich das Unternehmen für einen Übergangszeitraum flexibel auf. „Wichtig ist dabei immer der Kunde. Für uns als Unternehmen sind klare Korridore mit anspruchsvollen Zielen der einzig richtige Weg, um den Klimaschutz voranzutreiben. Eine gewisse Flexibilität sollten wir uns aber erhalten“, so der Porsche-Manager.

Die Emissionsvorgaben in der EU sollen weiter verschärft werden. Die Zuffenhausener haben laut Reimold bereits ambitionierte Pläne und seien damit sehr früh dran: 2030 sollen mehr als 80 Prozent der Neuwagen rein elektrisch oder als Plug-in-Hybrid unterwegs sein. Diese Strategie sei eng mit der Nachhaltigkeitsstrategie der Marke verknüpft und habe weiterhin Bestand. Mögliche Auswirkungen des von der EU-Kommission kürzlich vorgeschlagenen Pakets zum Klimaplan „Fit for 55“ auf Porsche würden gerade im Detail analysiert.

Vom Taycan produziere der Hersteller derzeit 200 Fahrzeuge pro Tag. „Das macht uns glücklich“, so Reimold. Wenn man mehr wollte, wäre das auch eine Frage der Zulieferer, die Kapazitätsgrenzen hätten. Zu den Plänen nach dem Elektro-Macan sagte der Produktionschef, dass Porsche aktuell bei allen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren prüfe, was mit der Nachfolgegeneration passiere. „Über die Modellreihe 718 denken wir nach. Die Gesetzgebung und insbesondere wir selbst haben die Richtung klar vorgegeben. Für die Produktion bedeutet das, wir werden alle Standorte so ausrichten, dass sie zukunftssicher sind.“

Neue E-Plattformen & Akkus in Arbeit

Der Taycan steht noch auf einer eigenen Elektroauto-Plattform. Innerhalb des Volkswagen-Konzerns entwickelt Porsche gerade gemeinsam mit Audi die „Premium Plattform Electric“ (PPE) für besonders hochwertige und sportliche Batterie-Autos. Die dem neuen Macan als Basis dienende Architektur werde es in mehreren Abstufungen geben, auch für größere Fahrzeuge als den Macan, für SUV und für Limousinen, erklärte Reimold. Bei der von Volkswagen für Mitte des Jahrzehnts geplanten neuen Scalable Systems Platform (SSP) engagiere sich Porsche im Bereich der hochmotorisierten Fahrzeuge. Hier gehe es vor allem darum, für den Sportwagenhersteller wichtige Synergien zu nutzen.

Ein weiteres Zukunftsprojekt ist die von Audi ins Leben gerufene „Artemis“-Initiative für neueste Entwicklungs-, Produktions-, Digital- und Elektroauto-Technologien. Auch hieran sei Porsche beteiligt. „Bei allen Architekturen ist jedoch für uns entscheidend, dass wir einen Porsche gemäß unserer DNA interpretieren“, so Reimold. Konkret bedeute das, dass Porsche sehr genau darauf achte, dass ein Kunde einen echten Porsche bekomme.

Schon länger wird spekuliert, dass Porsche an einem neuen Supersportwagen arbeitet. Dem Produktionschef zufolge denkt das Unternehmen noch darüber nach, möglich wäre es also. Ob das vor dem Hintergrund des Joint Ventures mit Bugatti Rimac die beste Lösung sei, sei unklar. Man sollte sich „nicht gegenseitig die Butter vom Brot nehmen“. Porsche ist an Rimac beteiligt und soll gemeinsam mit dem kroatischen E-Auto-Experten die Luxusmarke Bugatti für Volkswagen in eine elektrifizierte Zukunft führen.

Mit Blick auf die angekündigten Batteriezellen mit dem Joint Venture Cellforce bekräftigte Reimold, dass es hier um Produkte abseits der Massenfertigung geht, die bei vielen der führenden asiatischen Zulieferer nicht verfügbar seien. Diese Hochleistungszellen könnten zum Beispiel im Motorsport oder leistungsstarken Kleinserien zum Einsatz kommen. Porsche wende sich nicht zur Beschäftigungssicherung der Akkufertigung zu, sondern wegen der technologischen Relevanz und für einen Wettbewerbsvorteil. Bei den Modulen, wo Thermodynamik, Ladeleistung und Sicherheit gesteuert würden, wolle das Unternehmen die Prozesse beherrschen. „Anders bei der kompletten Batterie: diese werden wir vermutlich immer von Lieferanten machen lassen“, sagte Reimold.