Das US-amerikanische Elektroauto-Start-up Lucid ist seit Kurzem an der Börse gelistet. Mit den nun zur Verfügung stehenden neuen Mitteln will das Unternehmen seinen Marktstart forcieren und die Expansion in weitere Länder sowie neue Modelle vorantreiben. Firmenchef Peter Rawlinson hat zunächst vor allem die deutschen Platzhirschen BMW, Audi, Mercedes und Porsche im Premiumsegment im Visier.

Die erste Baureihe von Luid ist die Edel-Limousine Air. Sie soll mit neuester Elektro- und Digitaltechnik, viel Leistung und Komfort sowie branchenführender Reichweite glänzen. Rawlinson, früher bei Tesla für die Entwicklung der Limousine Model S verantwortlich, zeigte sich am Morgen nach dem Börsendebüt angriffslustig: „Einige traditionelle Autohersteller verlieren den Anschluss, wenn sie bei der Elektrifizierung nicht aufs Gas treten“, sagte der Brite im Gespräch mit dem Handelsblatt.

Für einen deutschen Traditionshersteller und dessen kommendes neues Elektroauto-Flaggschiff fand der Neueinsteiger zunächst lobende Worte: „Wir verfolgen eng, was Mercedes mit dem EQS auf den Markt gebracht hat. Glückwunsch an Ola Källenius“, so Rawlinson. Die Welt brauche mehr Elektroautos. Mit Blick auf die bis zu 770 Kilometer Reichweite des EQS gemäß der hiesigen WLTP-Norm warb der Lucid-Chef mit über 800 Kilometern pro Ladung nach der US-Norm EPA. Der Air habe zudem bis zu 1000 PS und anders als der EQS einen zusätzlichen Kofferraum in der Front des Autos. Wie Elektroauto-Branchenprimus Tesla sei man zudem stark vertikal integriert: „Mercedes kauft seinen Antrieb von Siemens ein, wir entwickeln ihn selbst“, betonte Rawlinson.

Der Lucid-Chef unterstreicht immer wieder, wie stark das Unternehmen auf Effizienz setzt. „Nicht jedes E-Auto ist gleich gut für die Umwelt. Es gibt auch Energieschlucker unter den E-Autos“, sagte Rawlinson. Manche Elektroautos kämen pro Kilowattstunde nur vier Kilometer weit, der Lucid Air dagegen 6,5. Das Modell sollte eigentlich bereits an Kunden in den USA gehen, der Start musste aber etwas verschoben werden. Eine weitere Verzögerung schloss Rawlinson gegenüber dem Handelsblatt aus. Die bisherige Verspätung sei auf die Corona-Pandemie zurückzuführen: Es habe Qualitätsprobleme bei Zulieferern gegeben, Besuche in deren Werken seien nicht mehr möglich gewesen. Den Kaufinteressenten versprach er höchste Qualität: „Wenn die Verarbeitung nicht perfekt ist, ruinieren wir sofort unseren Ruf.“

Europa im Visier

Der Air soll ab diesem Jahr in den USA ausgeliefert werden, 2022 dann auch an Kunden in Deutschland. Unternehmensangaben nach liegen bereits über 11.000 Reservierungen vor, für die Interessenten zwischen 300 und 1000 Dollar anzahlen. In Europa liege Deutschland bei den Reservierungen auf Platz zwei hinter Großbritannien. Das Unternehmen suche gerade in einer deutschen Metropole nach einem Standort für seinen ersten europäischen Showroom.

Die Fertigung von Lucid in einer neuen Fabrik im US-Bundesstaat Arizona wird ebenfalls von einem früheren Tesla-Manager geleitet, dem zuvor 16 Jahre bei Audi tätig gewesenen deutschen Produktionsexperten Peter Hochholdinger. Weitere Werke sind geplant. „Das nächste wird in Europa oder dem Nahen Osten stehen, und in der Mitte des Jahrzehnts brauchen wir eins in China“, so Rawlinson.

Tesla-Chef Elon Musk hat nach dem Abgang von Rawlinson dessen Leistung beim Model S infrage gestellt. Musk solle doch schauen, wessen Name auf den Patenten aus der Zeit stehe, sagte Rawlinson dazu. Über den hohen Gewinn im letzten Quartal von Tesla freute er sich: „Dass man mit Elektroautos Gewinn machen kann, ist eine großartige Nachricht für uns.“

Auf den Air soll 2023 das große Premium-SUV Gravity folgen. Zunächst visiert Lucid einen überschaubaren Absatz an, für 2026 erwartet das Unternehmen erst 250.000 verkaufte Autos. Dazu sollen neben Air und Gravity weitere Modelle beitragen, Details dazu gibt es noch nicht. Trotz Fokus auf Premium: Die erklärte Vision von Rawlinson ist ein 25.000-Dollar-Elektroauto für den Massenmarkt.