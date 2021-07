Tesla hat im vergangenen Quartal beim Gewinn erstmals die Milliardenmarke übertroffen. Den wesentlichen Anteil am stetig wachsenden Geschäft des US-Elektroautobauers haben das aktuell nur in den USA und China erhältliche Mittelklasse-SUV Model Y und die auch in Europa verkaufte Mittelklasse-Limousine Model 3. Letztere klettert in Europa weiter die Verkaufsstatistiken hoch. Andere Marken setzen ebenfalls immer mehr Stromer ab.

Nach Daten der Analysten von JATO Dynamics für 26 europäische Märkte wurden im vergangenen Monat 1.268.683 neue Pkw zugelassen, ein Anstieg von 13 Prozent im Vergleich zum Juni 2020. Batterie-Elektroautos (Battery Electric Vehicles/BEV) und Plug-in-Hybride (Plug-in Electric Vehicles/PHEV) entwickelten sich dabei weiterhin gut und verzeichneten einen neuen Rekord-Marktanteil von 18,5 Prozent – gegenüber 8,2 Prozent im Juni 2020.

Die Zulassungen von BEV beliefen sich im Juni laut JATO auf insgesamt 126.000 Einheiten und lagen damit vor den 104.000 registrierten PHEV. Fiat, Tesla, Škoda, VW und Ford gewannen den größten Marktanteil auf dem BEV-Markt, während Seat Cupra, Jeep, VW, Renault und Seat die höchsten Marktanteilsgewinne im PHEV-Segment verzeichneten. Die Nachfrage hat in ganz Europa stetig zugenommen, wobei in Norwegen (+24 Punkte), Schweden (+24), Dänemark (+21), Irland (+17) und Deutschland (+15) deutliche Marktanteilsgewinne zu verzeichnen waren. Dagegen stieg der Marktanteil dieser Fahrzeuge in der Slowakei nur um 0,7 Punkte, in Rumänien um 1,4 Punkte und in Polen um 1,6 Punkte.

Die zunehmende Beliebtheit von teil- und vollelektrischen Pkw hat Auswirkungen auf den Absatzmix bestimmter Marken: So machten etwa die neuen Plug-in-Hybrid-Modelle von Jeep im Juni 30 Prozent des Gesamtvolumens der Marke aus, verglichen mit 0,5 Prozent im Vorjahresmonat. Bei der sportlichen Seat-Submarke Cupra stieg der Absatz von emissionsarmen Fahrzeugen von 0 Prozent im Juni 2020 auf 58 Prozent im vergangenen Monat, während BEV- und PHEV-Modelle 72 Prozent des Gesamtvolumens der britischen Marke MG ausmachten.

In der Modellrangliste war der VW Golf mit 27.247 Einheiten und einem Marktanteil von 2,15 Prozent der beliebteste Neuwagen, berichtet JATO. Allerdings sank das Volumen trotz des Anstiegs von 12 Prozent gegenüber Juni 2020 um 27 Prozent im Vergleich zum Juni 2019, als der Marktanteil bei 2,52 Prozent lag. Auf den als Verbrenner und Plug-in-Hybrid verfügbaren Golf folgte das Tesla Model 3, das mit 25.697 Einheiten im Juni im bisherigen Jahresverlauf 66.350 Einheiten erreichte. Der Batterie-Wagen war damit bis Juni in der allgemeinen Rangliste das beliebteste E-Auto in Europa und das 25. meistverkaufte Modell. In Österreich, Norwegen, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich war das Model 3 nach den Zahlen von JATO der meistverkaufte Wagen, in Dänemark, Frankreich, Deutschland, Irland, Luxemburg und Schweden erreichte es die Top 10.

Weitere Modelle, die einen signifikanten Zuwachs verzeichneten, waren der Fiat 500, Toyota Yaris, VW T-Roc, Peugeot 2008, VW T-Cross, Hyundai Tucson, Audi A3, Toyota C-HR, Hyundai Kona, BMW 3er und Volvo XC40. Unter den Neueinführungen glänzte Opel mit 7741 Einheiten des Mokka, Citroën mit 7353 C4, VW mit 7040 rein elektrischen ID.3 und 6347 ebenfalls nur mit Strom fahrenden ID.4. Škodas Elektroauto Enyaq iV fand 6011 neue Kunden, während Seat Cupra 5967 Einheiten des SUV-Crossovers Formentor registrierte. Der Renault-Crossover Arkana kam auf 4766 Neuzulassungen und Fords neues Elektroauto-Flaggschiff Mustang Mach-E auf 3002 Einheiten.