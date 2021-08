Daimler-Chef Ola Källenius stellt den Konzern auf Elektroantrieb um. Ab dem nächsten Jahr soll es in allen Segmenten der Kernmarke Mercedes-Benz Elektroautos geben. Bis zum Ende des Jahrzehnts könnte das Angebot der Schwaben dann in Abhängigkeit der Marktverhältnisse vollelektrisch werden. Die Transformation des Traditionsherstellers weg von Verbrennern hin zu Stromern wird nach Einschätzung des Managements Arbeitsplätze kosten.

„Man muss auch ehrlich mit den Menschen sein: Die Montage eines Verbrennungsmotors bringt mehr Arbeit mit sich als der Bau einer Elektroachse“, sagte Källenius der Welt am Sonntag. Selbst wenn Daimler den kompletten elektrischen Antriebsstrang selbst bauen würde, würde der Konzern Ende der Dekade weniger Menschen beschäftigen. Källenius merkte an, dass es auch neue, hochwertige Jobs im Zuge der Umstellung gebe. Dazu gehören Stellen im Bereich des Antriebs und der Batterie, bei beiden will Mercedes in den kommenden Jahren selbst aktiver werden.

Källenius hatte im Juli erklärt, unter dem Leitbegriff „Electric only“ künftig das ganze Mercedes-Geschäft auf elektrisches Fahren auszurichten. Die Investitionen in Verbrennungsmotoren und Technologien für Plug-in-Hybride sollen zwischen 2019 und 2026 um 80 Prozent sinken. Schon zur Mitte des Jahrzehnts will der süddeutsche Premium-Anbieter rund 50 Prozent seiner Neuverkäufe mit vollelektrischen oder Plug-in-Hybridautos erzielen – doppelt so viel wie bisher geplant.

Auch nach Einschätzung des Daimler-Betriebsrats gibt es keine Alternative zum batterieelektrischen Antrieb. „Man kann nicht gegen den Strom schwimmen, wenn die ganze Welt gerade den batterieelektrischen Antrieb vorantreibt“, sagte der oberste Arbeitnehmervertreter im Konzern Michael Brecht. Allerdings gebe es in der Belegschaft auch Zweifel am eingeschlagenen reinen Elektro-Kurs und dem geplanten Aus des Verbrennungsmotors. „Einige Kollegen hängen schon noch dem Glauben an, dass wir noch eine Weile so weitermachen könnten“, so Brecht.

Das Geschäftsergebnis soll die Umstellung auf E-Mobilität nicht verschlechtern, seine 2020 ausgegebenen Margenziele will Mercedes weiter erreichen. Ein wichtiger Stellhebel dafür ist Unternehmensangaben nach die Erhöhung des Nettoumsatzes pro Fahrzeug – zum Beispiel durch einen höheren Anteil von „High-End-Elektrofahrzeugen“, etwa von Mercedes-Maybach und Mercedes-AMG. Außerdem wird eine noch direktere Kontrolle über Preise und Verkäufe angestrebt. Höhere Umsätze durch digitale Dienstleistungen sollen einen weiteren positiven Beitrag leisten. Mercedes arbeitet zudem an der weiteren Reduzierung der fixen und variablen Kosten sowie an der Verringerung des Anteils der Sachinvestitionen an den Gesamtinvestitionen. Standardisierte Batterie- und skalierbare Fahrzeugplattformen sollen ebenfalls zur Kostenreduzierung beitragen.