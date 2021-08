Teslas Mittelklasse-SUV Model Y wird seit 2020 in den USA ausgeliefert, seit diesem Jahr erhalten auch Kunden in China das neue Elektroauto. In Europa ist der offizielle Start für September geplant – Berichten zufolge könnten die ersten Fahrzeuge aber auch schon diesen Monat an Käufer übergeben werden.

Vor wenigen Tagen teilte der deutsche Tesla-Manager Daniel Riek im Netz ein kurzes Promovideo, das das Model Y auf europäischen Straßen zeigt. „Das Model Y ist in Europa angekommen“, kommentierte Riek den Clip. Im Online-Konfigurator für Deutschland wird der Beginn der Auslieferung weiter mit September angegeben, in anderen Ländern wurden aber scheinbar bereits Kunden über die anstehende Ankunft ihres neuen Stromers informiert. Demnach könnten schon ab Mitte August Kundenfahrzeuge des Model Y auf europäische Straßen kommen, etwa in der Schweiz.

Eigentlich sollte das Model Y ab Mitte des Jahres aus der neuen Tesla-„Gigafactory“ in Brandenburg nahe Berlin ausgeliefert werden, die Eröffnung des Standorts verzögert sich aber. Der US-Hersteller verschifft sein neues Volumenmodell deshalb aus seiner China-Fabrik in Shanghai, aus der mittlerweile auch die Mittelklasse-Limousine Model 3 nach Europa exportiert wird. Die ersten Model Y hierzulande werden damit mit den in der Gigafactory Shanghai eingesetzten Lithium-Eisenphosphat-Batteriezellen (LFP) fahren – also mit günstigeren und zudem ohne den umstrittenen Rohstoff Kobalt auskommenden Akkus.

Die später das deutsche Werk verlassenden Model Y sollen Teslas neuen 4680-Akku nutzen. Auch ein neues Design des Batteriepakets als Teil der tragenden Struktur sowie hinten und vorne ein großes, nicht mehr aus mehreren Stücken bestehendes Gussteil ist geplant. Darüber hinaus ist ein neues Lackiersystem vorgesehen. „Es wird viel neue Technologie in Berlin geben“, sagte Tesla-Chef Elon Musk im vergangenen Jahr.

In Deutschland bietet Tesla das Model Y zu Beginn in der Ausführung „Maximale Reichweite“ ab 56.990 Euro an, der Anteil des Unternehmens an der vom Bund und den Herstellern finanzierten „Umweltbonus“-Förderung in Höhe von 2500 Euro ist darin bereits enthalten. Hinzu kommen 980 Euro Bearbeitungsgebühr. Dafür gibt es eine derzeit noch geschätzte Reichweite von 505 Kilometern gemäß WLTP-Norm, eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 5,1 Sekunden und 217 km/h Höchstgeschwindigkeit.

Die inklusive Teslas Umweltbonus-Anteil mindestens 63.990 Euro plus 980 Euro Bearbeitungsgebühr kostende Sportversion Model Y Performance wird nach aktuellem Stand erst ab Anfang 2022 nach Europa kommen. Sie soll geschätzte 480 Kilometer mit einer Ladung schaffen und in 3,7 Sekunden von Null auf Hundert sowie weiter bis 241 km/h beschleunigen. Der staatliche Anteil am Umweltbonus für alle Model Y von 5000 Euro kann nach der Zulassung beantragt werden und wird vom zuständigen Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) überwiesen.