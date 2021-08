Hyundai treibt seine Elektroauto-Offensive mit drei neuen Modellen der Ioniq-Reihe voran. Der Crossover Ioniq 5 kommt ab diesem Jahr zu den Kunden, anschließend sind mit dem Ioniq 6 eine Limousine sowie mit dem Ioniq 7 ein besonders großzügiger Stromer geplant. Zu letzterem will AutoExpress Neues erfahren haben.

Der südkoreanische Autobauer wolle 2024 ein großes, vollelektrisches SUV mit drei Sitzreihen auf den Markt bringen – den Ioniq 7, heißt es in einem aktuellen Bericht. Das Autoportal hat Entwürfe erstellt, wie das Modell aussehen könnte. Das abgebildete Fahrzeug mit mächtiger Front wirkt wie ein Mix aus Designs der Premiummarken Range Rover, Bentley und Rolls-Royce.

Hyundai hat bereits Schattenbilder seiner drei neuen Ioniq-Elektroautos veröffentlicht, der Ioniq 7 ist demnach tatsächlich als großes Elektroauto mit wuchtiger Front geplant. Konkretes dazu hat der Hersteller bisher nicht verraten, die Basis wird aber wie bei Ioniq 5 und 6 die neue E-Auto-Plattform E-GMP stellen. Der lange Radstand des Ioniq 7 soll eine Batterie mit um die 100 kWh Speicherkapazität erlauben. Es wird erwartet, dass zum Start in drei Jahren neue Akku-Technologie zur Verfügung steht, die dank höherer Energiedichte eine Reichweite von um die 640 Kilometer ermöglichen soll.

Laden kann das 800-Volt-System der E-GMP-Architektur mit bis zu 350 kW, wodurch sich in um die fünf Minuten Energie für 100 Kilometer in die Akkus pressen lässt. AutoExpress spekuliert, dass der als Flaggschiff der Marke positionierte Ioniq 7 auch kabelloses Laden bieten könnte. Dies ist laut Hyundai-Manager Chung Jin-Hwan eine Möglichkeit der E-GMP: „Es ist in der Entwicklung. Wir haben viele Probleme gelöst, die mit dem kabellosen Laden einhergehen.“

Wie beim Ioniq 5 soll auch der Ioniq 7 mit einer cleveren Raumnutzung punkten. Die relativ kompakte Batterie ermögliche einen ebenen Boden im Innenraum. Zusammen mit der höheren Sitzposition in der SUV-Karosserie sollte das Auto viel Komfort, Platz und Praktikabilität bieten, heißt es.

Die Plattform-, Batterie- und Elektromotoren-Technologien von Hyundai und der Konzernschwester Kia werden durch die gemeinsame Nutzung der E-GMP zunehmend standardisiert. Künftig sollen deshalb das Innendesign und die Raumnutzung die Charakteristika der verschiedenen Modelle bestimmen. Für den Ioniq 7 ist AutoExpress zufolge ein ähnlicher Lounge-Stil zu erwarten wie für den Ioniq 5, jedoch mit einem größeren Fokus auf Benutzerfreundlichkeit und mehr Luxus. Der Innenraum werde zudem mit mehr vernetzter Technik ausgestattet. Erwartet werden auch fortschrittlichere autonome Fahrerassistenzsysteme.

Beim Antrieb wird angesichts der Größe des Ioniq 7 mit dem Doppelmotor-System aus dem Ioniq 5 gerechnet, das dort Allradantrieb mit bis zu 221 kW (301 PS) und 605 Nm Drehmoment liefert. In dem kompakten Crossover reicht das für eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 5,2 Sekunden, sodass das größte Ioniq-Elektroauto immer noch eine angemessene Leistung bieten sollte. Im neuen Batterie-Kia EV6 GT wird die Technik auf bis zu 430 kW (585 PS) ausgereizt, was auch beim Ioniq 7 der Fall sein könnte. Es dürfte mehrere Varianten geben, die sich in Leistung und Reichweite unterscheiden.