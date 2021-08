Lapp Mobility, ein Startup des Stuttgarter Kabel-Experten LAPP, will mit dem „Mobility Dock“ den Alltag von Elektroauto-Fahrern komfortabler gestalten. Es handelt sich um ein platzsparendes Ladegerät, das in Kombination mit jedem Typ-2-Ladekabel das Laden an einer gewöhnlichen Haushaltssteckdose erlaubt.

„Der Mobility Dock erfüllt vollständig die Funktion einer mobilen Ladestation, benötigt aber deutlich weniger Platz im Kofferraum“, so Frank Hubbert, Geschäftsführer von Lapp Mobility. Die Kommunikation vom Mobility Dock zum Fahrzeug erfolge über eine im Ladegerät integrierte Kontrolleinrichtung, die den Ladestrom bis maximal 10A einstellt und zusätzlich den Ladevorgang überwacht. Somit werde eine Ladeleistung bis maximal 2,3 kW erreicht, die Einstellung erfolge automatisch.

Das Mobility Dock überwacht laut Lapp die Gerätetemperatur sowie die Temperatur an der SchuKo-Haushaltssteckdose. Wird eine erhöhte Temperatur am Netzstecker erkannt, reguliert das Ladegerät selbstständig die Ladeleistung, um eine Überhitzung zu vermeiden. Als weitere Schutzfunktion sind Erdleiterüberwachung sowie das Erkennen von Gleichstrom- und Wechselstromfehlern im Ladegerät enthalten. Solche Fehler werden bis 6mA DC und 30mA AC erkannt und abgesichert.

Um den Ladevorgang zu starten, wird das Mode-3-Ladekabel in die Typ2-Steckdose des Mobility Dock gesteckt. Der Mobility Dock wiederum wird mit verbundenem Ladekabel in die SchuKo-Haushaltssteckdose gesteckt. Eine LED zeigt den Gerätestatus an. „Dabei sind alle Komponenten absolut stabil und fest verankert“, verspricht der Hersteller. So sei zur Sicherung an der Gebäudewand an der Geräteseite eine Stütze integriert, die durch Betätigung eines Druckknopfs entriegelt wird. Damit erfolge die Feinjustierung der Stütze an der Gebäudewand. Das gesteckte Mode-3-Ladekabel werde über eine Mechanik am Gehäuse verriegelt und könne über den auf der Rückseite befindlichen Entriegelungshebel wieder gelöst werden. So lasse sich das Mode-3-Ladekabel mit geringem Kraftaufwand aus dem Ladegerät ziehen.

Durch die im Gehäuse integrierte Typ-2-Steckdose ist das Mobility Dock kompatibel mit dem europäischen Ladekabelstandard und kann an allen gängigen Elektro- und Hybridfahrzeugen in Europa genutzt werden. Das Gehäuse ist den Angaben nach vor Strahlwasser geschützt und für Stürze aus jeder Lage aus einer Höhe von einem Meter ausgelegt. Das Gerät hat ein Gewicht von etwa 730 Gramm und eine Größe von 255 x 135 x 105 mm. Das neue Produkt soll im März kommenden Jahres in den Verkauf gehen, der Preis wurde noch nicht veröffentlicht.