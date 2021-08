Mercedes-Benz bietet künftig ein flexibles Ladesystem mit verschiedenen Adaptern für Haushaltssteckdosen, Industriesteckdosen sowie öffentliche Ladesäulen und Wallboxen an. An dem System befindet sich ein festverbundener Typ-2-Stecker, mit dem das Elektroauto mit bis zu 22 kW Ladeleistung an Wechselstromquellen Strom ziehen kann. Mercedes erwähnt es zwar nicht, anhand der Optik und den technischen Daten der unter eigenem Namen vermarkteten Ladelösung lässt sich aber das Produkt Juice Booster des Schweizer Herstellers Juice Technology erkennen.

„Wallbox, öffentliche Ladesäule oder Haushaltssteckdose, die Möglichkeiten sind vielfältig – und jeder Anschluss verlangt nach einem eigenen Ladekabel. Hier kommt das neue flexible Ladesystem ins Spiel“, so Mercedes in einer Mitteilung. „Es ist kompatibel mit allen heutigen und zukünftigen Modellen von Elektrofahrzeugen und Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen der Mercedes-Benz AG. Somit hat man mit dieser kompakten, portablen Ladelösung immer genau das System im Kofferraum, das gerade benötigt wird – egal ob zu Hause, in der Bürotiefgarage oder auf Reisen.“

Am Ladesystem ist fahrzeugseitig ein Typ-2-Stecker fest installiert, mit dem europäische Elektroautos geladen werden können. Das in einen mitgelieferten Koffer verstaubare System erkennt selbstständig die unterschiedlichen Adapter und stellt die Ladeleistung entsprechend ein. Die Ladeleistung von bis 22 kW kann manuell angepasst werden. Integrierte Temperatursensoren in den Haushaltsadaptern schützen vor Überhitzung. Das System ist überfahrbar bis zu 1,1 Tonnen und nach IP67 auch bei zeitweiligem Untertauchen geschützt. Es verfügt über integrierte Fehlerstromschutzschalter und ist für einen Temperaturbereich von -30° bis +50° C konzipiert.

Durch die Gesamtlänge des für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeigneten Ladesystems von etwa fünf Metern lassen sich auch nicht direkt anfahrbare Stromquellen nutzen. Für Steckdosentypen im Ausland sind neben dem in Europa am weitesten verbreiteten Schukostecker die passenden Anschlüsse für die Schweiz und Großbritannien separat erhältlich. Als Zubehör gibt es zudem ein Verlängerungskabel mit fünf Metern, ein Sicherheitsschloss und eine Wandhalterung. Alle Adapter sind auch einzeln erhältlich. Als Verkaufspreis ruft Mercedes in Deutschland 1225 Euro auf. Direkt von Juice Technology kostet das beworbene Set ohne Koffer knapp 80 Euro weniger.