Das Tesla Model 3 hat sich zu einem der weltweit meistverkauften Elektroautos entwickelt. In Europa erreichte die Mittelklasse-Limousine im Juni sogar Platz 2 bei den Neuzulassungen, besser verkaufte sich nur der VW Golf. Eine aufgewertete Basisversion könnte die Attraktivität des US-Stromers demnächst weiter steigern.

Tesla verkauft das Model 3 aktuell in den drei Ausführungen „Standard Plus“, „Maximale Reichweite“ und „Performance“. Neben dynamischem Fahrverhalten und hoher Digitalisierung werden 448 bis 614 Kilometer Reichweite nach dem in Europa geltenden realitätsnahen WLTP-Fahrzyklus geboten. Laut einem Bericht bereitet Tesla derzeit eine Reichweiten-Erhöhung für das Einstiegsmodell vor.

Das aus China nach Europa kommende erschwinglichste Model 3 Standard Plus für 39.990 Euro hat aktuell eine Fahrbatterie mit einer Kapazität von 55 Kilowattstunden (kWh), berichtet Teslamag. Tesla selbst gibt diesen Wert nicht an. In der Volksrepublik sei nun ein größeres Akkupaket mit 60 kWh genehmigt worden. Die Reichweite steige dadurch auf 491 Kilometer pro Ladung. Das gehe aus Dokumenten zu Typ-Genehmigungen für die EU hervor, die in einem Tesla-Forum veröffentlicht wurden.

Mit fast 500 Kilometer pro Ladung würde schon das Model 3 mit der kleinen Batterie ähnlich viel Reichweite wie E-Autos der Konkurrenz in den größeren Ausführungen bieten. Ob die Dokumente dazu authentisch sind, und ob das Basis-Model-3 tatsächlich bald auch in Europa mit größerer Batterie ausgeliefert wird, bleibt abzuwarten. Tesla gibt Änderungen an seinem bestehenden Angebot nur selten bekannt, stattdessen werden die Online-Konfiguratoren kommentarlos mit den neuen Angaben zu Preisen und technischen Daten aktualisiert.

Bereits feststeht, dass Tesla demnächst das Model Y in Europa ausliefern wird. In den USA kommt das Mittelklasse-SUV bereits seit letztem Jahr auf die Straßen, in China ist es Anfang 2021 gestartet. Eigentlich sollte mit der Einführung des Model Y hierzulande die neue deutsche Tesla-„Gigafactory“ nahe Berlin eingeweiht werden, wegen der verspäteten Fertigstellung des Werks wird die Baureihe nun aber zunächst aus China importiert. Den von Teslamag zitierten Dokumenten nach ist auch für das SUV eine Einsteiger-Version mit 60-kWh-Batterie vorgesehen, was nach WLTP 455 Kilometer ermöglichen soll.

Aktuell vertreibt Tesla das Model Y in Deutschland nur in den höherpreisigen Varianten Maximale Reichweite und Performance mit unter anderem mehr Leistung und 480 bis 505 Kilometer Reichweite. Die Preise beginnen bei 56.990 Euro. Sollte die Standard-Version auch in Deutschland angeboten werden, könnte die Fördersumme für das Modell im Rahmen des „Umweltbonus“ steigen. Momentan setzt sich der vom Bund und dem Hersteller finanzierte Zuschuss aus 2500 Euro Tesla-Rabatt und 5000 Euro Staatsgeld zusammen, beides jeweils netto. Sollte Tesla das Model Y mit der kleinen Batterie für unter 40.000 Euro netto anbieten, steigen die Prämien auf jeweils 3000 und 6000 Euro.