Teslas seit Anfang 2020 in Brandenburg nahe Berlin entstehende erste Europa-„Gigafactory“ verzögert sich. Eigentlich sollten schon ab Mitte dieses Jahres Elektroautos das Werk verlassen, nun wird es aber frühestens Ende 2021 so weit sein. Tesla-Chef Elon Musk stattete der Baustelle in der Gemeinde Grünheide nun einen weiteren Besuch ab – und machte Druck auf die Politik.

Musk pochte bei seinem jüngsten Deutschland-Besuch nach Angaben der Brandenburger Landesregierung auf den engen Zeitplan für den Start der neuen Tesla-Fabrik. Bislang fehlt noch die finale Genehmigung für das Projekt, das US-Unternehmen treibt die Fertigstellung auf eigenes Risiko voran. Der Tesla-Chef habe deutlich gemacht, wie wichtig ihm die Einhaltung des engen Zeitplans sei, sagte Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) der Deutschen Presse-Agentur.

Außerdem habe Musk seine Bereitschaft erklärt, die Kommunikation am Standort der Fabrik in Grünheide zu intensivieren. Er traf sich am Mittwoch mit Steinbach und Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). Steinbach twitterte anschließend: „Sehr entspanntes abendliches Treffen.“ Dazu veröffentlichte er ein Foto von Musk im schwarzen T-Shirt und mit Halstuch. Man habe sich „vertrauensvoll über die noch anstehenden Aufgaben ausgetauscht“, so der Wirtschaftsminister. Ministerpräsident Woidke sagte, es sei „ein gutes und konstruktives Gespräch“ gewesen.

Die Tesla-Fabrik in Grünheide soll später bis zu 500.000 Elektroautos pro Jahr bauen können. Als Erstes soll das Mittelklasse-SUV Model Y die Werkshallen erlassen, später auch die Mittelklasse-Limousine Model 3. Da sich die Inbetriebnahme der Produktionsstätte verzögern, exportiert Tesla das Model Y zunächst aus seiner China-Fabrik nach Europa. In der Volksrepublik und in den USA wird das E-SUV bereits an Kunden ausgeliefert, hierzulande sollte es eigentlich im Sommer zusammen mit dem neuen deutschen Fertigungsstandort starten.

Die Verzögerung der Berliner Gigafactory geht unter anderem auf Änderungsanträge von Tesla zurück. Das Unternehmen und auch Musk haben wiederholt die deutsche Bürokratie kritisiert. Auch Einwände von Naturschützern und Anwohnern bremsen das Projekt. Steinbach hatte im letzten Monat erklärt, dass er noch für dieses Jahr mit dem Beginn der Fertigung in Grünheide rechnet. Später will Tesla an dem Standort laut früheren Aussagen der E-Auto-Produktion die „weltgrößte“ Batterie-Fabrik hinzufügen.