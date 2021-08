Renault hat für den Ende August startenden Düsseldorfer Caravan Salon den Entwurf eines E-Mobils für Luxus-Camping („Glamping“) angekündigt. Die Studie Hippie Caviar Hotel sei „chillig wie die Woodstock-Neuauflage und luxuriös wie ein 5-Sterne-Hotel auf der Champs Elysées“.

Mit dem Hippie Caviar Hotel stoße die Marke in Sachen Glamping in eine neue Dimension vor, so die Franzosen. Die vollelektrische Van-Studie biete eine umfassende Komfortausstattung und clevere Details bis hin zur Lieferdrohne. Gleichzeitig ermögliche der Hippie Caviar Hotel einen Ausblick auf die kommenden VIP-Vans von Renault und den ersten rein batteriebetriebenen Kleinbus vom Typ Trafic, der 2022 sein Marktdebüt gebe.

Die Front des Hippie Caviar Hotel stammt vom Trafic. Mit seiner Zweifarblackierung soll das Showcar an den historischen Renault-Kleintransporter Estafette in Camping-Ausführung und die 1960er-Jahre erinnern. Das Interieur lehnt sich laut den Designern an das Design einer 5-Sterne-Suite an. Der Fahrerbereich mit natürlichen Materialien wie Leder, Holz, Leinen und Wolle ist im Grünton „Almond Flakes“ gehalten, während der Fondbereich in anodisiertem Silbergrau Loungecharakter verströmen soll.

Pragmatisch und luxuriös präsentiere sich das 145 x 195 Zentimeter große Doppelbett im Hippie Caviar Hotel, heißt es weiter. Die Schlafstätte lasse sich in der Kabine wie auch außerhalb des Fahrzeugs aufschlagen. Ist die Heckklappe geöffnet, komme bei der Nachtruhe Zeltgefühl auf, während Vorhänge vor indiskreten Blicken und widriger Witterung schützten. In der Position „cosy“ entstehe im Interieur eine intime Sitzgruppe im Loungestil. Aussicht in den Sternenhimmel ermögliche die über eine ausklappbare Außenleiter zugängliche Dachterrasse mit einem niedrigen Loungetisch und zwei faltbaren Sesseln.

Bestandteil der Studie Hippie Caviar Hotel: Auf Wunsch wird ein Logistikmodul mit Nasszelle, Sanitäreinrichtung und Ladestation an den gewünschten Stellplatz transportiert. Es sind zudem Online-Bestellungen bei einem Concierge-Cienst möglich, die per Drohne auf der Dachterrasse eingeflogen werden. Ebenso lassen sich Fahrräder anliefern, um die nähere Umgebung zu erkunden. Zum Antrieb des Elektro-Campers und dem als Basis dienenden Trafic macht Renault noch keine Angaben.