Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat den Startschuss für die Ausschreibung des „Deutschlandnetzes“ gegeben. Um die Grundversorgung mit leistungsstarken Stromtankstellen im Mittel- und Langstreckenverkehr bereitzustellen, gibt das Verkehrsministerium die Errichtung und den Betrieb von rund 1000 Schnellladestandorten mit jeweils mehreren Ladepunkten in Auftrag. Die so entstehende Infrastruktur mit mehreren Tausend neuen Schnellladepunkten soll die bereits vorhandenen großen Schnellladestandorte ergänzen, Ladeleistungen bis 300 kW müssen ermöglicht werden.

„Die nächste Schnellladesäule muss in 10 Minuten erreichbar sein! Das haben wir uns vorgenommen und das werden wir auch liefern“, sagte Scheuer. „Laden muss immer und überall in Deutschland möglich sein. Nur so gelingt es uns, dass wir Menschen von einer klimafreundlichen Mobilität begeistern und sie vom Verbrenner auf ein E-Auto umsteigen. Ein wichtiger Faktor dabei ist der Preis an der Ladesäule. Deshalb haben wir bei unserer Ausschreibung eine Preisobergrenze von aktuell 44 Cent pro kWh vorgesehen, die unterhalb des Dieselpreises liegt. Insgesamt nehmen wir für den Aufbau der 1000 Schnellladestandorte rund 2 Milliarden Euro in die Hand – ein starkes Signal, das zeigt, wie ernst es uns mit dem Umstieg auf klimafreundliche Mobilität ist.“

Die Errichtung und der Betrieb des Deutschlandnetzes werden im Rahmen von zwei getrennten Ausschreibungen vergeben: Regionallose und bundesweite Lose an Autobahnen. Im Mittelpunkt der aktuellen Bekanntgabe steht die Veröffentlichung der 900 „Suchräume“ der Regionallose und das Preismodell. In der Ausschreibung ist eine „atmende“ Preisobergrenze von 44 Cent pro Kilowattstunde (kWh) vorgesehen. Dadurch soll sichergestellt werden, dass sich keine negativen Rückwirkungen auf den sich parallel entwickelnden Markt ergeben und Nutzer gleichzeitig faire Preise vorfinden. Die Höhe der Preisobergrenze sei sowohl unter Betrachtung marktwirtschaftlicher Gesichtspunkte als auch klimapolitischer Aspekte gewählt worden, so das Verkehrsministerium.

900 regionale Suchräume, 200 Autobahn-Standorte

Die Gewinner des Ausschreibungsverfahrens für das Deutschlandnetz müssen neben dem Aufbau auch den Betrieb der Ladepunkte gewährleisten. Die Bewertungskriterien umfassen Kosten, Konzept und Kundenfreundlichkeit. Die als erstes ausgeschriebenen 900 Suchräume verteilen sich auf 23 Regionallose in insgesamt sechs Regionen: Nord-West, Nord-Ost, Mitteldeutschland, Süd-Ost, Süd-West und West. Diese Suchräume geben ein bestimmtes Gebiet vor, etwa rund um einen Verkehrsknotenpunkt. In jedem Suchraum soll ein Schnellladestandort mit mindestens vier und bis zu 16 Schnellladepunkten entstehen. Die Bieter müssen geeignete Standorte innerhalb dieser Suchräume einbringen beziehungsweise finden. Angesprochen werden mit diesem Verfahren regional tätige Betreiber sowie kleine und mittelständische Unternehmen. Die Ausschreibung der Regionallose soll am 15. September 2021 erfolgen. Eine interaktive Karte mit den Suchräumen ist hier veröffentlicht.

Die bundesweiten Autobahn-Lose umfassen nach Angaben des Verkehrsministeriums 200 Standorte auf unbewirtschafteten Rastanlagen entlang der Bundesautobahnen. Sie sollen eine lückenlose Ladeinfrastruktur entlang der Autobahnen schaffen. Mit dieser Ausschreibung sollen insbesondere Unternehmen, die deutschland- und europaweit tätig sind, angesprochen werden. Die Ausschreibung der bundesweiten Autobahn-Lose ist für den Herbst durch die Autobahn GmbH des Bundes geplant.

Bei der Ermittlung des Bedarfs an Suchräumen und ihrer Bestückung mit Ladepunkten sei die bereits existierende Schnellladeinfrastruktur mit mehr als 150 kW Leistung berücksichtigt worden. Der Bund lege darüber hinaus auch technische Mindestanforderungen und Qualitätsstandards an den Standorten des Schnellladenetzes fest und stelle deren Einhaltung sicher, so die Projektverantwortlichen.